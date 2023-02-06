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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В центральной части Турции произошло новое землетрясение

6 февраля 2023, 12:46
Фото: 1MI
Новое землетрясение произошло в Турции. На этот раз оно было зафиксировано в центральной части страны. Его магнитуда оценивается в 7,7 баллов.

Информацию о произошедшем рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). По их данным, ЧП случилось в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.

По данным РИА Новости, землетрясение ощущается в Анкаре – столице Турции.

Напомним, что ранее, в ночь с 5 на 6 февраля в Турции уже произошло землетрясение, которое унесло жизни как минимум 500 человек. Это жители Турции и Сирии. ЧП произошло на границе этих стран.

На кадрах, снятых на месте ЧП видно, что в результате подземных толчков рушились целые дома. Спасатели доставали убитых и раненых из под обломков. В Сирии назвали как минимум 639 пострадавших человек, а в Турции - 2383.

В Сирии и Турции из-за землетрясения погибло более 500 человек
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#Елена Озерова#Турция#Землетрясение#Погибшие#Толчки#Сейсмологи#Происшествия
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