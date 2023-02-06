Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Информацию о произошедшем рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). По их данным, ЧП случилось в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.
По данным РИА Новости, землетрясение ощущается в Анкаре – столице Турции.
Напомним, что ранее, в ночь с 5 на 6 февраля в Турции уже произошло землетрясение, которое унесло жизни как минимум 500 человек. Это жители Турции и Сирии. ЧП произошло на границе этих стран.
На кадрах, снятых на месте ЧП видно, что в результате подземных толчков рушились целые дома. Спасатели доставали убитых и раненых из под обломков. В Сирии назвали как минимум 639 пострадавших человек, а в Турции - 2383.