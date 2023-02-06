Владимир Зеленский ввел санкции против заводов в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
О решении ввести ограничения зарубежный главнокомандующий оповестил в собственном telegram-канале в формате видеозаписи. Он заявил, что в силу вступило решение СНБО.
Среди 200 компаний, включенных в санкционные списки, числится несколько находящихся в Свердловской области. Среди них АО «Изотоп» из Екатеринбурга, комбинат в Лесном и шесть заводов в Новоуральске, сообщает «РБК Екатеринбург».
Ранее Зеленский ввел санкции против митрополита Евгения Кульберга. Священник из Екатеринбурга заявил, что мероприятия запретительного характера его повеселили и разочаровали. Кроме того, священнослужитель обратил внимание на ряд грамматических ошибок в документе.