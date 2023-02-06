Владимир Зеленский ввел санкции против заводов в Свердловской области

Среди 200 компаний, включенных в санкционные списки, числится несколько находящихся в Свердловской области. Среди них АО «Изотоп» из Екатеринбурга, комбинат в Лесном и шесть заводов в Новоуральске, сообщает «РБК Екатеринбург».