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Владимир Зеленский ввел санкции против заводов в Свердловской области

6 февраля 2023, 05:46
Фото: 1MI
Санкции сроком 50 лет согласовал президент Украины Владимир Зеленский касательно бизнесменов из России (в том числе из Свердловской области). Среди заводов, против которых применили ограничения, числятся предприятия ядерного оружейного комплекса «Росатом».

О решении ввести ограничения зарубежный главнокомандующий оповестил в собственном telegram-канале в формате видеозаписи. Он заявил, что в силу вступило решение СНБО.

Среди 200 компаний, включенных в санкционные списки, числится несколько находящихся в Свердловской области. Среди них АО «Изотоп» из Екатеринбурга, комбинат в Лесном и шесть заводов в Новоуральске, сообщает «РБК Екатеринбург».

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Ранее Зеленский ввел санкции против митрополита Евгения Кульберга. Священник из Екатеринбурга заявил, что мероприятия запретительного характера его повеселили и разочаровали. Кроме того, священнослужитель обратил внимание на ряд грамматических ошибок в документе.

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#Свердловская область#Санкции#Завод#Оружие#Политика#Зеленский#Анна Варнакина
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