Водитель пострадал в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Об аварии сообщили TagilCity.ru очевидцы. На кадрах с места ЧП видно, что у Lada снесена вся передняя часть авто. А у ВАЗа повреждено правое переднее крыло, машина стоит прямо на пешеходном переходе.
Как рассказали в ГИБДД, авария случилась сегодня, 6 февраля, на проспекте Мира, 28 в 16.25. За рулем ВАЗа находился 43-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Газетная в сторону проспекта Ленина.
При повороте налево на улицу Карла Маркса на регулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Largus, следующему в прямом направлении от проспекта Ленина в сторону улицы Газетной.
В результате ДТП пострадал 37-летний водитель автомобиля Lada. Прибывшие медики скорой диагностировали у него ушибы. Госпитализация мужчине не потребовалась.