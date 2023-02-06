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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Водитель пострадал в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

6 февраля 2023, 13:13
Фото: TagilCity.ru
На проспекте Мира в Нижнем Тагиле столкнулись автомобили Lada Largus и ВАЗ-2110.

Об аварии сообщили TagilCity.ru очевидцы. На кадрах с места ЧП видно, что у Lada снесена вся передняя часть авто. А у ВАЗа повреждено правое переднее крыло, машина стоит прямо на пешеходном переходе.

Как рассказали в ГИБДД, авария случилась сегодня, 6 февраля, на проспекте Мира, 28 в 16.25. За рулем ВАЗа находился 43-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Газетная в сторону проспекта Ленина.

При повороте налево на улицу Карла Маркса на регулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Largus, следующему в прямом направлении от проспекта Ленина в сторону улицы Газетной.

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель автомобиля Lada. Прибывшие медики скорой диагностировали у него ушибы. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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