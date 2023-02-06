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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Восемь бизнесменов Свердловской области вышли в финал премии «Бизнес-Успех»

6 февраля 2023, 12:08
Фото: пресс-служба национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
В Москве в финале Национальной премии выступят восемь бизнесменов из Свердловской области. Они представят регион.

3 февраля в Екатеринбурге в Синара Центре состоялся бизнес-форум под названием «Территория бизнеса — территория жизни». В нем было задействовано около 500 бизнесменов.

Фото: пресс-служба национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

Помимо этого, на мероприятии были определены лидеры регионального этапа премии по восьми направлениям. Также на месте открылась фотовыставка «Бизнес в объективе», сообщает пресс-служба национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Сегодняшний форум для нас — это первое событие в этом году. Мне кажется, это не случайно, потому что именно Свердловская область — родина многих выдающихся российских предпринимателей, создавших крупные федеральные компании! — сказал исполнительный директор премии Сергей Соболев.

Гости вечера посетили множество мероприятий. В их числе был круглый стол «Легкий выход на маркет-плейсы», мастер-классы эксперта Яндекса Евгения Чуранова и основателя TopFranchise.ru Василя Газизулина, планетарная сессия и многое другое.

В конце встречи были названы имена финалистов, которые представят регион на финальном форуме в Москве. Мероприятие запланировано на 23 марта.

Список финалистов выглядит так:

  • Евгений Максимов, ООО «УралАктив», номинация «Лучший производственный проект»;
  • Марсель Мансуров, ИП Мансуров Марсель Данисович, «Лучший молодежный проект»;
  • Станислав Герштейн, ООО «Дело в шоколаде», «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
  • Дарья Гоц, ООО «Грум», «Лучший женский проект»;
  • Наталья Риттель, ИП Риттель Наталья Александровна, «Лучший социальный проект»;
  • Надежда Васильева, ООО «Центр адаптивной физической культуры «Берег надежды», «Народный предприниматель»;
  • Ольга Уфимцева, ООО «Торговый дом «Фарлан», «Лучший интернет-проект».

Спецприз от «Бизнес-успеха» получила Ксения Бикбулатова. Партнерами мероприятия стали бизнес-клуб «Магнат», издания «Бизнес журнал.Урал» и TagilCity.ru.

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