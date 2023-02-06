Восемь бизнесменов Свердловской области вышли в финал премии «Бизнес-Успех»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
3 февраля в Екатеринбурге в Синара Центре состоялся бизнес-форум под названием «Территория бизнеса — территория жизни». В нем было задействовано около 500 бизнесменов.
Помимо этого, на мероприятии были определены лидеры регионального этапа премии по восьми направлениям. Также на месте открылась фотовыставка «Бизнес в объективе», сообщает пресс-служба национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».
Сегодняшний форум для нас — это первое событие в этом году. Мне кажется, это не случайно, потому что именно Свердловская область — родина многих выдающихся российских предпринимателей, создавших крупные федеральные компании! — сказал исполнительный директор премии Сергей Соболев.
Гости вечера посетили множество мероприятий. В их числе был круглый стол «Легкий выход на маркет-плейсы», мастер-классы эксперта Яндекса Евгения Чуранова и основателя TopFranchise.ru Василя Газизулина, планетарная сессия и многое другое.
В конце встречи были названы имена финалистов, которые представят регион на финальном форуме в Москве. Мероприятие запланировано на 23 марта.
Список финалистов выглядит так:
Спецприз от «Бизнес-успеха» получила Ксения Бикбулатова. Партнерами мероприятия стали бизнес-клуб «Магнат», издания «Бизнес журнал.Урал» и TagilCity.ru.