Землетрясение в Турции на затронула туристические районы

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сообщений от россиян в дипломатические представительства не поступало, передает издание NEWS.ru со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.
В основные туристические города самолеты из России летают согласно расписанию. Стамбул, Анталья, Измир и Анкара находятся достаточно далеко от тех регионов, в которых было землетрясение. Катаклизм произошел в районах, где Турция граничит с Сирией. Эти места не пользуются большой популярностью среди путешественников из России.
Горин напомнил, что зимой российские туристы предпочитают отдыхать в Анталье и Стамбуле. Ни в одном из этих городов подземные толчки не ощущались.
На данный момент, по официальным данным, жертвами землетрясения стали 284 человека. Не менее 2323 человек пострадали. В результате стихийного бедствия было разрушено 1700 домов. Об этом рассказал вице-президент Турции Фуат Октай в ходе своего обращения к нации.
Как отметили сотрудники Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в тридцати семи километров от Газиантепа, где проживает более 1 миллиона человек. Магнитуда толчков составила 7,8 балла. О пострадавших россиянах в диппредставительства информации не поступало.