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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Землетрясение в Турции на затронула туристические районы

Сегодня, 12:58
Подземные толчки на территории Турции произошли в удалении от мест, в которых предпочитают отдыхать российские туристы.

Сообщений от россиян в дипломатические представительства не поступало, передает издание NEWS.ru со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

В основные туристические города самолеты из России летают согласно расписанию. Стамбул, Анталья, Измир и Анкара находятся достаточно далеко от тех регионов, в которых было землетрясение. Катаклизм произошел в районах, где Турция граничит с Сирией. Эти места не пользуются большой популярностью среди путешественников из России.

Горин напомнил, что зимой российские туристы предпочитают отдыхать в Анталье и Стамбуле. Ни в одном из этих городов подземные толчки не ощущались.

На данный момент, по официальным данным, жертвами землетрясения стали 284 человека. Не менее 2323 человек пострадали. В результате стихийного бедствия было разрушено 1700 домов. Об этом рассказал вице-президент Турции Фуат Октай в ходе своего обращения к нации.

Как отметили сотрудники Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в тридцати семи километров от Газиантепа, где проживает более 1 миллиона человек. Магнитуда толчков составила 7,8 балла. О пострадавших россиянах в диппредставительства информации не поступало.

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