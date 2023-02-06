Землетрясение в Турции на затронула туристические районы

В основные туристические города самолеты из России летают согласно расписанию. Стамбул, Анталья, Измир и Анкара находятся достаточно далеко от тех регионов, в которых было землетрясение. Катаклизм произошел в районах, где Турция граничит с Сирией. Эти места не пользуются большой популярностью среди путешественников из России.