Житель Верхней Пышмы решил заживо сжечь жену после ссоры

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Следствие выяснило, что мужчина 1980 года рождения 12 сентября 2021 года поссорился с женой. Он приехал к себе домой, где уже находилась супруга. Мужчина облил помещения дома бензином. Часть он вылил на супругу. После этого он поджег разлитую жидкость.
Женщина попыталась выбежать из дома, но бензин на ней воспламенился. В результате она получила 50% ожогов тела. Пострадавшую успели спасти медики, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый уже ранее был судим за нарушение ПДД.
Очередная его стычка с законом стала более серьезной по мере ответственности. Может быть, на этот раз фигурант дела сделает соответствующие выводы. Поживем — узнаем, — отметил полковник Горелых.
В результате суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за совершенное преступление.