Житель Верхней Пышмы решил заживо сжечь жену после ссоры

Следствие выяснило, что мужчина 1980 года рождения 12 сентября 2021 года поссорился с женой. Он приехал к себе домой, где уже находилась супруга. Мужчина облил помещения дома бензином. Часть он вылил на супругу. После этого он поджег разлитую жидкость.