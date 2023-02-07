Банда воров-гастролеров на Урале ограбила магазины на 5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Банда сумела причинить ущерб магазинам на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Свою деятельность группировка начала в 2021 году. Кражи банда совершала по ночам. Грабили они из специализированные бутики. Воры успели ограбить магазины в Ирбите, Первоуральске, Среднеуральске, Туринске, Сухом Логе и Екатеринбурге.
Как правило, они воровали самые современные смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки. Задержанным подозреваемым от 18 до 22 лет. Всего поймано пять человек.
Преступления они совершали на машине ВАЗ-21093. На машину наложили арест. Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Все члены банды находятся под подпиской о невыезде, ещё трое отправлены в СИЗО №1 Екатеринбурга. Им грозит до 10 лет тюрьмы, но их вину еще предстоит доказать.