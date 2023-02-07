Банда воров-гастролеров на Урале ограбила магазины на 5 млн рублей

Преступления они совершали на машине ВАЗ-21093. На машину наложили арест. Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Все члены банды находятся под подпиской о невыезде, ещё трое отправлены в СИЗО №1 Екатеринбурга. Им грозит до 10 лет тюрьмы, но их вину еще предстоит доказать.



