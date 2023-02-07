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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Банда воров-гастролеров на Урале ограбила магазины на 5 млн рублей

7 февраля 2023, 13:43
Фото: предоставлено Валерием Горелых

Банда воров-гастролеров поймана в Свердловской области

В Екатеринбурге банда обокрала 10 магазинов электронной техники. Возбуждено уголовное дело за создание организованной преступной группы.

Банда сумела причинить ущерб магазинам на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Свою деятельность группировка начала в 2021 году. Кражи банда совершала по ночам. Грабили они из специализированные бутики. Воры успели ограбить магазины в Ирбите, Первоуральске, Среднеуральске, Туринске, Сухом Логе и Екатеринбурге.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Как правило, они воровали самые современные смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки. Задержанным подозреваемым от 18 до 22 лет. Всего поймано пять человек.

Преступления они совершали на машине ВАЗ-21093. На машину наложили арест. Дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Все члены банды находятся под подпиской о невыезде, ещё трое отправлены в СИЗО №1 Екатеринбурга. Им грозит до 10 лет тюрьмы, но их вину еще предстоит доказать.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Воры#Смартфоны#Деньги#Банда#Криминал#Новости УрФО
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