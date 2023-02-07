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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Банный комплекс сгорел в Екатеринбурге

7 февраля 2023, 05:18
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
Банный комплекс находился в подвале 5-этажного дома в Екатеринбурге. В нем произошло возгорание. Инцидент случился в ночное время суток 7 февраля по адресу Якова Свердлова, 62.

Очевидцы заметили густой дым, который валил из подвального помещения многоэтажки. До того, как сотрудники МЧС прибыли к месту случившегося, из здания самостоятельно вышли 20 человек. Стало известно, что в сгоревшем подвале оказывали услуги интимного массажа.

Жители Екатеринбурга рассказали Ура.ру о слухах, которые распространяются вокруг этого места. С их слов, в помещении находился публичный дом. Для тушения пламени было задействовано 9 пожарных машин и 34 спасателя. Пожару присвоили ранг 1 БИС, сообщил замначальника службы пожаротушения Антон Зинчук.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пожар#Огонь#Пламя#Возгорание
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