Банный комплекс сгорел в Екатеринбурге

Очевидцы заметили густой дым, который валил из подвального помещения многоэтажки. До того, как сотрудники МЧС прибыли к месту случившегося, из здания самостоятельно вышли 20 человек. Стало известно, что в сгоревшем подвале оказывали услуги интимного массажа.