Банный комплекс сгорел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Очевидцы заметили густой дым, который валил из подвального помещения многоэтажки. До того, как сотрудники МЧС прибыли к месту случившегося, из здания самостоятельно вышли 20 человек. Стало известно, что в сгоревшем подвале оказывали услуги интимного массажа.
Жители Екатеринбурга рассказали Ура.ру о слухах, которые распространяются вокруг этого места. С их слов, в помещении находился публичный дом. Для тушения пламени было задействовано 9 пожарных машин и 34 спасателя. Пожару присвоили ранг 1 БИС, сообщил замначальника службы пожаротушения Антон Зинчук.