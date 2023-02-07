Более сотни нелегальных киосков будут снесены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Задание он дал главам администраций районов. Они должны заключить контракты на вынос незаконно установленных торговых объектов. Сделать это они должны до 31 марта, сообщают «Вечерние ведомства».
В администрации отметили, что в Екатеринбурге есть порядка 110 таких объектов. По словам Алексея Орлова, новый порядок демонтажа самостроев был принят 5 декабря.
Судебные органы приняли решение о демонтаже 12 нестационарных торговых объектов. А с нового года аналогичные решения были вынесены в отношении 20 объектов. За полтора месяца было снесено 77 киосков-самостроев.