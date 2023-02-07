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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Более сотни нелегальных киосков будут снесены в Екатеринбурге

7 февраля 2023, 08:19
Фото: 1MI
110 самовольно установленных киосков и павильонов запланировали снести в Екатеринбурге. Заняться этим вопросом поручил глава города Алексей Орлов.

Задание он дал главам администраций районов. Они должны заключить контракты на вынос незаконно установленных торговых объектов. Сделать это они должны до 31 марта, сообщают «Вечерние ведомства».

В администрации отметили, что в Екатеринбурге есть порядка 110 таких объектов. По словам Алексея Орлова, новый порядок демонтажа самостроев был принят 5 декабря.

Судебные органы приняли решение о демонтаже 12 нестационарных торговых объектов. А с нового года аналогичные решения были вынесены в отношении 20 объектов. За полтора месяца было снесено 77 киосков-самостроев.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Снос#Самострой#Киоск#Общество#Новости УрФО
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