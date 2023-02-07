Более сотни нелегальных киосков будут снесены в Екатеринбурге

Задание он дал главам администраций районов. Они должны заключить контракты на вынос незаконно установленных торговых объектов. Сделать это они должны до 31 марта, сообщают «Вечерние ведомства».



В администрации отметили, что в Екатеринбурге есть порядка 110 таких объектов. По словам Алексея Орлова, новый порядок демонтажа самостроев был принят 5 декабря.