Дан старт регистрации желающих участвовать в Х Югорском лыжном марафоне

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как сообщает sovsport.ru, впервые старты Югорского лыжного марафона прошли в пойме реки Горной в 2013 году. Организован марафон правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры. В качестве партнера соревнований выступает банк «Открытие». Информационная поддержка оказывается медиахолдингом 1MI.
В минувшем году на старты марафона вышли свыше 3,8 тысячи лыжников, которые представляли 61 регион РФ.
7 апреля будет дан старт гонке на 50 километров классическим стилем для лыжников от 19 лет. Если регистрационный сбор будет уплачен до 28 февраля, участие в гонке будет стоить 1300 рублей, после этой даты – 2500 рублей.
На 8 апреля намечен старт традиционного массового забега на 50 километров свободным стилем и забегов на 5 и 25 километров. Возраст участников последней дистанции не может быть меньше 15 лет. А пятикилометровая дистанция доступна и детям в возрасте от 10 лет.
Стоимость участия в полумарафоне - 1500 рублей. Но если пройти регистрацию на сайте в феврале, сумма будет гораздо меньше и составит 700 рублей. Желающие пробежать пятикилометровую дистанцию могут уплатить регистрационный сбор в размере 1000 рублей. Если зарегистрироваться в феврале, он составит 400 рублей.
Детям в возрасте до 12 лет, сурдлимпийцам и паралимпийцам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, участникам боевых действий платить за участие в марафоне не нужно. Пенсионерам предоставляется скидка 50% от размера стартового взноса на момент регистрации. Принимать заявки организаторы марафона закончат 6 апреля.
Те, кто зарегистрируется на марафон до 20 февраля, за 1000 рублей могут заказать нагрудный номер, на котором будут указаны имя и фамилия участника.