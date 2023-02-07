Дан старт регистрации желающих участвовать в Х Югорском лыжном марафоне

На 8 апреля намечен старт традиционного массового забега на 50 километров свободным стилем и забегов на 5 и 25 километров. Возраст участников последней дистанции не может быть меньше 15 лет. А пятикилометровая дистанция доступна и детям в возрасте от 10 лет.