Город под Нижним Тагилом вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Лаборанты выяснили, что доминирующим возбудителем гриппа стал SARS-CoV2 — его переносит 5,1% обследованных. Были также выявлены вирусы гриппа А (Н1N1), В, РС-инфекции, аденовирусы, парагрипп и другие патогенные микроорганизмы.