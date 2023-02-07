TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Город под Нижним Тагилом вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ и гриппом

7 февраля 2023, 04:04
Фото: 1MI

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

В течение прошедшей недели в Свердловской области зафиксировали более 37 000 случаев заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Данные на 9,7% превысили показатели позапрошлой недели, однако оказались на 22,4% меньше среднего многолетнего уровня.

Чаще всего инфицированными группой вирусных заболеваний становятся дети. Среди заболевших их большинство — 61%.

Лаборанты выяснили, что доминирующим возбудителем гриппа стал SARS-CoV2 — его переносит 5,1% обследованных. Были также выявлены вирусы гриппа А (Н1N1), В, РС-инфекции, аденовирусы, парагрипп и другие патогенные микроорганизмы.

Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
Узнать подробнее

Роспотребнадзор Свердловской области выделил наиболее неблагополучные по количеству заболевших регионы. В их число вошли Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, а также поселок Уральский, ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, Асбестовский и Туринский ГО.

Читайте также:
Заболеваемость ОРВИ резко увеличилась в Свердловской областиИз-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1Больница Нижнего Тагила закупит тесты для выявления ОРВИ и гриппа на 1,5 миллиона
#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#ОРВИ#Заболеваемость#Болезни#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 06:50
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Вчера, 07:10
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
4 февраля 09:28
Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению
Вчера, 14:22
В Нижнем Тагиле приостановлено оформление загранпаспорта нового образца
Вчера, 17:08
Сотрудник комиссионки в Нижнем Тагиле украл из кассы более 700 тысяч рублей
Вчера, 08:55