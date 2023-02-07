Город под Нижним Тагилом вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Чаще всего инфицированными группой вирусных заболеваний становятся дети. Среди заболевших их большинство — 61%.
Лаборанты выяснили, что доминирующим возбудителем гриппа стал SARS-CoV2 — его переносит 5,1% обследованных. Были также выявлены вирусы гриппа А (Н1N1), В, РС-инфекции, аденовирусы, парагрипп и другие патогенные микроорганизмы.
Роспотребнадзор Свердловской области выделил наиболее неблагополучные по количеству заболевших регионы. В их число вошли Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, а также поселок Уральский, ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, Асбестовский и Туринский ГО.