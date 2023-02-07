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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Гражданин России погиб во время землетрясения в Турции

7 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
Среди погибших при землетрясении в Турции оказался один гражданин России.

У природного катаклизма была амплитуда 7,7 баллов. ЧП случилось 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки ощущались 10 провинциях страны, а также в Сирии и некоторых других соседних странах.

Информацию о погибшем сообщает ТАСС. Также по последним данным, в Турции погибли более 3,3 тысяч человек, травмировалось еще 20 тысяч граждан.

В Минздраве Сирии рассказали о 812 погибших и более 1,4 тысячи раненых.

В Сирии и Турции из-за землетрясения погибло более 500 человек
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#Елена Озерова#Турция#Катаклизм#Погибшие#Пострадавшие#Происшествия
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