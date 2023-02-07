Гражданин России погиб во время землетрясения в Турции

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
У природного катаклизма была амплитуда 7,7 баллов. ЧП случилось 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки ощущались 10 провинциях страны, а также в Сирии и некоторых других соседних странах.
Информацию о погибшем сообщает ТАСС. Также по последним данным, в Турции погибли более 3,3 тысяч человек, травмировалось еще 20 тысяч граждан.
В Минздраве Сирии рассказали о 812 погибших и более 1,4 тысячи раненых.