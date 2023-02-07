Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Все дни действия режима НМУ редакция TagilCity.ru внимательно следила за результатами замеров станций государственного мониторинга, а также проводила собственные замеры с помощью газоанализатора, собирала жалобы тагильчан и рассказывала, куда сообщать о выбросах. Всю хронику смога мы собрали в одном итоговом материале.
Туман с неприятным запахом стал опускаться на город уже в четверг, 2 февраля. Однако режим НМУ метеорологи объявили только на следующий день. Все началось с двух районов Нижнего Тагила — Вагонки и Сухоложского поселка. Их жители сообщили о неприятном запахе тухлых яиц.
Этим же вечером журналист TagilCity.ru провел замеры в Алтайском микрорайоне. Оказалось, что в воздухе в 1,25 раза норму превышал сероводород. Там же, на Вагонке, станция УГМС поймала другое вещество — оксид азота. Его максимальная концентрация составила 1,3 ПДК.
Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь вызывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека. Также может стать причиной конъюнктивита, бронхита, ринита, расстройства ЖКТ, частых головных болей, бессонницы, головокружения. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — примерно 75 тонн в год.
В пятницу, 3 февраля, завеса из дыма продолжала окутывать Нижний Тагил, и метеорологи наконец-то объявили режим НМУ. Однако во время замеров возле ж/д вокзала показатели газоанализатора TagilCity.ru остались нулевыми. Никаких превышений в этот день не поймали и станции УГМС, которые находятся на Сухоложском поселке, Красном Камне, Тагилстрое и Вагонке.
А вот посты Минэкологии Свердловской области 3 февраля зафиксировали выбросы в воздухе на ГГМ и Северном поселке. На улице Бирюзовой норму превышал сероводород до 1,9 ПДК, а на Уральском проспекте — оксид азота до 1,2 ПДК.
В этот день тагильчане массово стали писать в соцсетях об ухудшении самочувствия. Особенно смог сказался на тех, у кого есть хронические заболевания.
Утром на Северном нельзя было окна открыть. В любое время дня и ночи выбросы, не знаешь уже как приноровиться, чтобы выйти погулять. А если обязательно надо куда-то пойти, задыхайся. Я аллергик, мне очень тяжело, — написала в группе TagilCity.ru Алена Миннапова.
Диоксид (оксид) азота относится ко второму классу опасности. Вызывает различные легочные заболевания — астму, воспаление легких, обструктивные бронхиты и другие. Плохая растворимость диоксида (оксида) азота в воде усиливает егo способность проходить через влажную слизистую оболочку полости ртa дыхательных путей. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Смог 4 февраля не рассеялся до сих пор. Однако химический запах выбросов сменился на запах гари.
Вчера с ребенком в Парке Культуры (район Тагилстроя — прим. редакции) гуляли, дышать гарью было невозможно, ребенок закашлялся, — сообщила в одной из тагильских групп ВК Ольга Голубкина.
Газоанализатор редакции в этот день ловил диоксид азота и сероводород во время текущих замеров на вокзале Нижнего Тагила. Однако 20-минутные замеры не выявили превышения веществ. Пост УГМС на Вагонке зафиксировал превышение оксида азота в размере 1,1 ПДК.
5 февраля из-за пелены выбросов с горизонта скрылись трубы коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, а небо и солнце заволокло серой дымкой. Плохая видимость была и на Восточном шоссе возле предприятия.
Запах гари никуда не исчез. Жалобы на него поступали из разных районов Нижнего Тагила.
На Вые второй день стоит дым столбом, дышать невозможно, запаха жуткий, как-будто леса где горят. Или может быть нас опять комбинат травит своими химозными выбросами? — поделился подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Во время замеров воздуха в этот день газоанализатор не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе. Пост УГМС поймал превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Красном Камне. Это же вещество, по данным Минэкологии, превышало норму 5 февраля на Северном поселке. Его концентрация достигала 2,2 ПДК.
В предпоследний день действия режима НМУ, 6 февраля, журналисты TagilCity.ru провели объезд шести районов города для замеров воздуха. Они проводились на ГГМ, Вые, Тагилстрое, Сухоложском поселке, Северном поселке и Вагонке. Во время текущих замеров в нескольких местах прибор ловил наличие сероводорода, диоксида серы и диоксида азота. В связи с этим дополнительно проводились 20-минутные замеры.
На Тагилстрое возле дома № 1 на улице Шевченко по их результатам прибор показал наличие в воздухе метана в размере 0,001% об, это значение соответствует 7 мг/м3. Максимально разовая ПДК метана составляет 50 мг/м3, что значит норму вещество не превышало. Этот газ прибор ловит впервые.
Метан является парниковым газом и вредоносный его эффект сильнее, чем у углекислого газа. Метана в Нижнем Тагиле выбрасывается 131,6 килограммов в год. Из них 82,5 килограммов приходится на ЕВРАЗ НТМК (62,6%) и 49 килограммов на «Уралхимпласт» (37,4%).
В последний день действия режима НМУ, 7 февраля, небо над Нижним Тагилом наконец-то прояснилось. Однако неприятный запах, хоть и стал меньше, никуда не делся.
У всех глаза красные на Вагонке и кожа на руках и ногах чешется. На языке солоноватый привкус химии! — оставил комментарий Артур Дивов в группе TagilCity.ru.
Официальных данных от УГМС и Миэкологии по качеству воздуха 7 февраля пока нет. Газоанализатор TagilCity.ru во время замеров на Вагонке превышений вредных веществ не обнаружил. Еще одни замеры проводились возле Восточного шоссе напротив коксохимического производства. Здесь прибор опять поймал метан в размере 0,001% об.
Эти пять дней смога оказались для тагильчан настоящим испытанием. Выбросы с невыносимым запахом накрыли абсолютно все районы города, что подтверждают замеры воздуха. Превышения сероводорода и оксида азота фиксировались на Вагонке, Северном поселке, ГГМ и Красном Камне, но ухудшение самочувствия было у жителей и других районов. Газоанализатор TagilCity.ru в непосредственной близости от ЕВРАЗ НТМК два раза ловил наличие метана. Все это говорит о том, что предприятия не снижают выбросы во время режима НМУ, но и о каких-либо проверках со стороны надзорных ведомств, которые могли бы повлиять на действия заводов, тоже не сообщалось.