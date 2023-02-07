Эти пять дней смога оказались для тагильчан настоящим испытанием. Выбросы с невыносимым запахом накрыли абсолютно все районы города, что подтверждают замеры воздуха. Превышения сероводорода и оксида азота фиксировались на Вагонке, Северном поселке, ГГМ и Красном Камне, но ухудшение самочувствия было у жителей и других районов. Газоанализатор TagilCity.ru в непосредственной близости от ЕВРАЗ НТМК два раза ловил наличие метана. Все это говорит о том, что предприятия не снижают выбросы во время режима НМУ, но и о каких-либо проверках со стороны надзорных ведомств, которые могли бы повлиять на действия заводов, тоже не сообщалось.