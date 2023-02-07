TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами

7 февраля 2023, 12:04
Фото: TagilCity.ru

Как жители Нижнего Тагила пережили шесть дней смога с выбросами

Метеорологи с 3 по 7 февраля объявили в регионе режим неблагоприятных погодных условий для рассеивания вредных веществ. Такой режим предполает снижение промышленных выбросов предприятиями. Однако последние дни над Нижним Тагилом стоял смог, а жители жаловались на ухудшение самочувствия.

Все дни действия режима НМУ редакция TagilCity.ru внимательно следила за результатами замеров станций государственного мониторинга, а также проводила собственные замеры с помощью газоанализатора, собирала жалобы тагильчан и рассказывала, куда сообщать о выбросах. Всю хронику смога мы собрали в одном итоговом материале.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
Узнать подробнее

День первый. Начало

Туман с неприятным запахом стал опускаться на город уже в четверг, 2 февраля. Однако режим НМУ метеорологи объявили только на следующий день. Все началось с двух районов Нижнего Тагила — Вагонки и Сухоложского поселка. Их жители сообщили о неприятном запахе тухлых яиц.

«Запах тухлых яиц»: на выбросы снова пожаловались жители двух микрорайонов Тагила
Узнать подробнее

Этим же вечером журналист TagilCity.ru провел замеры в Алтайском микрорайоне. Оказалось, что в воздухе в 1,25 раза норму превышал сероводород. Там же, на Вагонке, станция УГМС поймала другое вещество — оксид азота. Его максимальная концентрация составила 1,3 ПДК.

Превышение сероводорода поймал газоанализатор на Вагонке в Нижнем Тагиле 2 февраля
Узнать подробнее

Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь вызывает негативное влияние на дыхательную и нервную системы человека. Также может стать причиной конъюнктивита, бронхита, ринита, расстройства ЖКТ, частых головных болей, бессонницы, головокружения. Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — примерно 75 тонн в год.

День второй. Режим НМУ объявлен

В пятницу, 3 февраля, завеса из дыма продолжала окутывать Нижний Тагил, и метеорологи наконец-то объявили режим НМУ. Однако во время замеров возле ж/д вокзала показатели газоанализатора TagilCity.ru остались нулевыми. Никаких превышений в этот день не поймали и станции УГМС, которые находятся на Сухоложском поселке, Красном Камне, Тагилстрое и Вагонке. 

А вот посты Минэкологии Свердловской области 3 февраля зафиксировали выбросы в воздухе на ГГМ и Северном поселке. На улице Бирюзовой норму превышал сероводород до 1,9 ПДК, а на Уральском проспекте — оксид азота до 1,2 ПДК.

Выбросы в Нижнем Тагиле 3 февраляВыбросы в Нижнем Тагиле 3 февраля
Выбросы в Нижнем Тагиле 3 февраляВыбросы в Нижнем Тагиле 3 февраля
Выбросы в Нижнем Тагиле 3 февраляВыбросы в Нижнем Тагиле 3 февраля
Выбросы в Нижнем Тагиле 3 февраля
Фото: Андрей Волегов

В этот день тагильчане массово стали писать в соцсетях об ухудшении самочувствия. Особенно смог сказался на тех, у кого есть хронические заболевания.

Утром на Северном нельзя было окна открыть. В любое время дня и ночи выбросы, не знаешь уже как приноровиться, чтобы выйти погулять. А если обязательно надо куда-то пойти, задыхайся. Я аллергик, мне очень тяжело, — написала в группе TagilCity.ru Алена Миннапова.

Диоксид (оксид) азота относится ко второму классу опасности. Вызывает различные легочные заболевания — астму, воспаление легких, обструктивные бронхиты и другие. Плохая растворимость диоксида (оксида) азота в воде усиливает егo способность проходить через влажную слизистую оболочку полости ртa дыхательных путей. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

День третий. Новый запах

Смог 4 февраля не рассеялся до сих пор. Однако химический запах выбросов сменился на запах гари. 

Вчера с ребенком в Парке Культуры (район Тагилстроя — прим. редакции) гуляли, дышать гарью было невозможно, ребенок закашлялся, — сообщила в одной из тагильских групп ВК Ольга Голубкина.
Выбросы зависли над Нижним Тагилом в дни НМУ
Узнать подробнее

Газоанализатор редакции в этот день ловил диоксид азота и сероводород во время текущих замеров на вокзале Нижнего Тагила. Однако 20-минутные замеры не выявили превышения веществ. Пост УГМС на Вагонке зафиксировал превышение оксида азота в размере 1,1 ПДК.

День четвертый. Невидимый горизонт

5 февраля из-за пелены выбросов с горизонта скрылись трубы коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, а небо и солнце заволокло серой дымкой. Плохая видимость была и на Восточном шоссе возле предприятия.

Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросов
Узнать подробнее

Запах гари никуда не исчез. Жалобы на него поступали из разных районов Нижнего Тагила.

На Вые второй день стоит дым столбом, дышать невозможно, запаха жуткий, как-будто леса где горят. Или может быть нас опять комбинат травит своими химозными выбросами? — поделился подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Во время замеров воздуха в этот день газоанализатор не зафиксировал превышений вредных веществ в воздухе. Пост УГМС поймал превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Красном Камне. Это же вещество, по данным Минэкологии, превышало норму 5 февраля на Северном поселке. Его концентрация достигала 2,2 ПДК.

День пятый. Объезд районов

В предпоследний день действия режима НМУ, 6 февраля, журналисты TagilCity.ru провели объезд шести районов города для замеров воздуха. Они проводились на ГГМ, Вые, Тагилстрое, Сухоложском поселке, Северном поселке и Вагонке. Во время текущих замеров в нескольких местах прибор ловил наличие сероводорода, диоксида серы и диоксида азота. В связи с этим дополнительно проводились 20-минутные замеры.

Объезд с замерами воздуха в Нижнем ТагилеОбъезд с замерами воздуха в Нижнем Тагиле
Объезд с замерами воздуха в Нижнем ТагилеОбъезд с замерами воздуха в Нижнем Тагиле
Объезд с замерами воздуха в Нижнем ТагилеОбъезд с замерами воздуха в Нижнем Тагиле
Объезд с замерами воздуха в Нижнем ТагилеОбъезд с замерами воздуха в Нижнем Тагиле
Объезд с замерами воздуха в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

На Тагилстрое возле дома № 1 на улице Шевченко по их результатам прибор показал наличие в воздухе метана в размере 0,001% об, это значение соответствует 7 мг/м3. Максимально разовая ПДК метана составляет 50 мг/м3, что значит норму вещество не превышало. Этот газ прибор ловит впервые.

Замеры на ТагилстроеЗамеры на Тагилстрое
Замеры на ТагилстроеЗамеры на Тагилстрое
Замеры на Тагилстрое
Фото: TagilCity.ru

Метан является парниковым газом и вредоносный его эффект сильнее, чем у углекислого газа. Метана в Нижнем Тагиле выбрасывается 131,6 килограммов в год. Из них 82,5 килограммов приходится на ЕВРАЗ НТМК (62,6%) и 49 килограммов на «Уралхимпласт» (37,4%).

День шестой. Конец смога

В последний день действия режима НМУ, 7 февраля, небо над Нижним Тагилом наконец-то прояснилось. Однако неприятный запах, хоть и стал меньше, никуда не делся.

У всех глаза красные на Вагонке и кожа на руках и ногах чешется. На языке солоноватый привкус химии! — оставил комментарий Артур Дивов в группе TagilCity.ru.

Официальных данных от УГМС и Миэкологии по качеству воздуха 7 февраля пока нет. Газоанализатор TagilCity.ru во время замеров на Вагонке превышений вредных веществ не обнаружил. Еще одни замеры проводились возле Восточного шоссе напротив коксохимического производства. Здесь прибор опять поймал метан в размере 0,001% об.

Видео: TagilCity.ru

Эти пять дней смога оказались для тагильчан настоящим испытанием. Выбросы с невыносимым запахом накрыли абсолютно все районы города, что подтверждают замеры воздуха. Превышения сероводорода и оксида азота фиксировались на Вагонке, Северном поселке, ГГМ и Красном Камне, но ухудшение самочувствия было у жителей и других районов. Газоанализатор TagilCity.ru в непосредственной близости от ЕВРАЗ НТМК два раза ловил наличие метана. Все это говорит о том, что предприятия не снижают выбросы во время режима НМУ, но и о каких-либо проверках со стороны надзорных ведомств, которые могли бы повлиять на действия заводов, тоже не сообщалось.

#Анна Григорьева#Выбросы#Смог#Сероводород#Замеры#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Видео#Спецпроекты
Подпишитесь
Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:59
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
4 февраля 09:28
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Вчера, 07:10
Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
Сегодня, 10:27
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 06:50