TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Карантин из-за бешеного волка объявлен под Екатеринбургом

7 февраля 2023, 06:09
Фото: 1MI

Карантин по бешенству ввели в парке «Бажовские места» под Екатеринбургом

На территории особо охраняемой природной зоны обнаружили бешеного волка. На основании этого в парке «Бажовские места» под Екатеринбургом объявили карантин до весны, а именно в срок до 23 марта.

Со слов ветеринарных врачей, причиной объявления комплекса ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий под Екатеринбургом стала болезнь дикого животного, обитающего в тех местах. Информацию сообщили в группе Сысертской ветеринарной станции.

Карантин по бешенству введен в двух районах Екатеринбурга
Узнать подробнее

Ранее в двух районах уральской столицы объявили карантин из-за собаки, у которой ветврачи обнаружили бешенство. Временная изоляция актуальна до 16 марта. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Евгений Куйвашев. В километре от места прежнего обитания пса уполномоченные представители власти наложили вето на отлов животных.

Читайте также:
Карантин по опасной болезни введен в ЕкатеринбургеБолезнь коров стала причиной карантина в деревне Свердловской областиБольной бешенством дикий кот напал на девочку в свердловском селе
#Екатеринбург#Происшествия#Бешенство#Парк#Волки#Карантин#Анна Варнакина
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 06:50
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Вчера, 07:10
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
4 февраля 09:28
Ремонт нового офиса МФЦ в центре Нижнего Тагила близится к завершению
Вчера, 14:22
В Нижнем Тагиле приостановлено оформление загранпаспорта нового образца
Вчера, 17:08
Сотрудник комиссионки в Нижнем Тагиле украл из кассы более 700 тысяч рублей
Вчера, 08:55