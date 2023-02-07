Карантин из-за бешеного волка объявлен под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Со слов ветеринарных врачей, причиной объявления комплекса ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий под Екатеринбургом стала болезнь дикого животного, обитающего в тех местах. Информацию сообщили в группе Сысертской ветеринарной станции.
Ранее в двух районах уральской столицы объявили карантин из-за собаки, у которой ветврачи обнаружили бешенство. Временная изоляция актуальна до 16 марта. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Евгений Куйвашев. В километре от места прежнего обитания пса уполномоченные представители власти наложили вето на отлов животных.