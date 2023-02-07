Карантин из-за бешеного волка объявлен под Екатеринбургом

Карантин по бешенству ввели в парке «Бажовские места» под Екатеринбургом

На территории особо охраняемой природной зоны обнаружили бешеного волка. На основании этого в парке «Бажовские места» под Екатеринбургом объявили карантин до весны, а именно в срок до 23 марта.