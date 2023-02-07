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Концерт Инстасамки не планируют отменять в Екатеринбурге

7 февраля 2023, 03:36
Фото: INSTASAMKA "ВКонтакте"
Представители клуба «Свобода» в Екатеринбурге, где 27 марта пройдет концерт Инстасамки (Дарьи Зотеевой), не собираются отменять мероприятие. Информация о санкциях в отношении исполнительницы у них отсутствует.

Данные стали известны изданию Ура.ру.

Отказаться от представлений тобольской певицы призывала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. На сегодняшний день концертная деятельность рэп-исполнительницы прекращена в 4 городах страны. Инициировавшая отмену Мизулина выразила благодарность за соответствующее решение губернаторам субъектов и местным общественным комитетам.

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Ранее позицию властей Екатеринбурга об отмене выступлений отметила журналистка и политик Ксения Собчак. Она сказала, что «оборону здравомыслия держит только» Екатеринбург.

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