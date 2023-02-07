Концерт Инстасамки не планируют отменять в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Данные стали известны изданию Ура.ру.
Отказаться от представлений тобольской певицы призывала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. На сегодняшний день концертная деятельность рэп-исполнительницы прекращена в 4 городах страны. Инициировавшая отмену Мизулина выразила благодарность за соответствующее решение губернаторам субъектов и местным общественным комитетам.
Ранее позицию властей Екатеринбурга об отмене выступлений отметила журналистка и политик Ксения Собчак. Она сказала, что «оборону здравомыслия держит только» Екатеринбург.