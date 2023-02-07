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Лаборатория ЦБК в Перми провела исследование гофрокартона

7 февраля 2023, 09:59
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская ЦБК продемонстрировала итоги эксперимента по определению количества жизненных циклов гофрокартона. Работу провела исследовательская лаборатория предприятия.

Ученые выяснили, что первичное волокно выдерживает порядка восьми циклов переработки. В то же время количество циклов возрастает до 12, если применять внутримассную проклейку. Эксперимент занял полтора месяца, пишет properm.ru.

Исследование выполнено по заказу Российского экологического оператора (РЭО), подписавшего договор с ПНИПУ. Пермский политех выбрал подрядчиком лабораторию ПЦБК не случайно. Здесь есть требуемое оборудование и высококвалифицированные специалисты.

Заведующая исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерина Белкина рассказала, что комплексная оценка поведения волокон при их переработке до этого не проводилась. В процессе анализа были определены структурные изменения волокон и изучено влияние на них специфики размола, фактора старения и химических реагентов. Для лаборатории и предприятия это полезный опыт и возможность показать высокую квалификацию персонала.

Гендиректор ПЦБК Юрий Марков отметил, что за минувшие 20 лет в стране переработка макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон), являющейся вторсырьем для Пермской ЦБК, достигла 90%. Это порядка 4 млн тонн макулатуры, которая отправляется на переработку каждый год. На предприятии две картоноделательные машины на 100% работают на вторсырье. При этом качество макулатурных тарных картонов не хуже целлюлозных.

РЭО и ученые высоко оценили результаты исследования, выполненного в лаборатории ПЦБК.

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