Лаборатория ЦБК в Перми провела исследование гофрокартона

Гендиректор ПЦБК Юрий Марков отметил, что за минувшие 20 лет в стране переработка макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон), являющейся вторсырьем для Пермской ЦБК, достигла 90%. Это порядка 4 млн тонн макулатуры, которая отправляется на переработку каждый год. На предприятии две картоноделательные машины на 100% работают на вторсырье. При этом качество макулатурных тарных картонов не хуже целлюлозных.