Лаборатория ЦБК в Перми провела исследование гофрокартона

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Ученые выяснили, что первичное волокно выдерживает порядка восьми циклов переработки. В то же время количество циклов возрастает до 12, если применять внутримассную проклейку. Эксперимент занял полтора месяца, пишет properm.ru.
Исследование выполнено по заказу Российского экологического оператора (РЭО), подписавшего договор с ПНИПУ. Пермский политех выбрал подрядчиком лабораторию ПЦБК не случайно. Здесь есть требуемое оборудование и высококвалифицированные специалисты.
Заведующая исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерина Белкина рассказала, что комплексная оценка поведения волокон при их переработке до этого не проводилась. В процессе анализа были определены структурные изменения волокон и изучено влияние на них специфики размола, фактора старения и химических реагентов. Для лаборатории и предприятия это полезный опыт и возможность показать высокую квалификацию персонала.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков отметил, что за минувшие 20 лет в стране переработка макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон), являющейся вторсырьем для Пермской ЦБК, достигла 90%. Это порядка 4 млн тонн макулатуры, которая отправляется на переработку каждый год. На предприятии две картоноделательные машины на 100% работают на вторсырье. При этом качество макулатурных тарных картонов не хуже целлюлозных.
РЭО и ученые высоко оценили результаты исследования, выполненного в лаборатории ПЦБК.