Многодетная свердловчанка отказалась платить алименты. Она занялась личной жизнью

Судебные приставы выехали в адрес женщины, где она проживает с бывшей свекровью, но дома ее не оказалось. Свекровь рассказала, где можно найти родственницу. Она была через пару домов у своего друга. Многодетную маму доставили в отделение приставов и составили рапорт о привлечении к уголовной ответственности. Долг перед детьми у нее на данный момент составляет более 200 тысяч рублей.