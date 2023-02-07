Многодетная свердловчанка отказалась платить алименты. Она занялась личной жизнью

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Дети женщины проживают с бывшим мужем. Возраст их составляет от 9 до 17 лет, рассказали в УФССП по Свердловской области. Верхотурский районный суд вынес решение о взыскании с женщины ½ заработка на содержание детей. Однако добровольно она платить отказалась.
Уже два раза мать привлекалась к административной ответственности. Суд ей назначил 100 часов обязательных работ. Сама мама пояснила, что ей некогда работать, потому что она слишком занята устройством личной жизни. Приставы предполагают, что это послужило отказом прибыть на прием у судебному приставу. В результате был оформлен принудительный привод.
Судебные приставы выехали в адрес женщины, где она проживает с бывшей свекровью, но дома ее не оказалось. Свекровь рассказала, где можно найти родственницу. Она была через пару домов у своего друга. Многодетную маму доставили в отделение приставов и составили рапорт о привлечении к уголовной ответственности. Долг перед детьми у нее на данный момент составляет более 200 тысяч рублей.
Также в отношении женщины составлен административный протокол за воспрепятствование деятельности должностных лиц, а также за отказ прибыть на прием к приставу.