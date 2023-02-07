На поддержку манси в Свердловской области выделят 1,8 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Изменения уже внесены в госпрограмму по совершенствованию социально-экономической политики на территории Среднего Урала. По словам министра экономики и территориального развития региона Руслана Садыкова, традиционно закупаются снегоходы и экипировка к ним. Для передвижения зимой в лесу это самый удобный вид транспорта. Также для школьников организуется отдых в одном из санаториев Свердловской области.
Субсидия будет направлена в Ивдельский ГО. 1,4 миллиона рублей поступят из областного бюджета, более 170 тысяч — из федерального, около 200 тысяч выделит город. Ранее такая же сумма выделялась в 2022 году, сообщили в департаменте информационной политики региона.