На поддержку манси в Свердловской области выделят 1,8 миллиона рублей

Изменения уже внесены в госпрограмму по совершенствованию социально-экономической политики на территории Среднего Урала. По словам министра экономики и территориального развития региона Руслана Садыкова, традиционно закупаются снегоходы и экипировка к ним. Для передвижения зимой в лесу это самый удобный вид транспорта. Также для школьников организуется отдых в одном из санаториев Свердловской области.