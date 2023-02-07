На производстве полиметаллов в Кировграде увеличилось количество подготовки сырья

Грохот используется на производстве для подготовительных операций перед подачей материалов, предназначенных для дальнейшей промышленной обработки, в шахтные печи. Через него пропускают многокомпонентные шихтовые замесы, а после направляют в цех брикетирования. Об этом рассказал руководитель подразделения Владимир Берняев.