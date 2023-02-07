На производстве полиметаллов в Кировграде увеличилось количество подготовки сырья

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:37
Достигнуть соответствующих результатов в отделении предприятия помог недавно установленный инерционный грохот тяжелого типа. Агрегат, предназначенный для рассева сыпучих материалов, встал на замену устаревшего и изношенного механизма.
Грохот используется на производстве для подготовительных операций перед подачей материалов, предназначенных для дальнейшей промышленной обработки, в шахтные печи. Через него пропускают многокомпонентные шихтовые замесы, а после направляют в цех брикетирования. Об этом рассказал руководитель подразделения Владимир Берняев.
Инерционный грохот представляет собой электрический двигатель, эластичную муфту, вибратор, короб и два сита, расположенные снизу и сверху. Монтаж новой машины производили сотрудники местного ремонтного цеха, сообщает пресс-служба УГМК.