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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

На производстве полиметаллов в Кировграде увеличилось количество подготовки сырья

7 февраля 2023, 07:14
Фото: пресс-служба УГМК
Цех подготовки шихты в филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) в Кировграде увеличил количество производимого сырья.

Достигнуть соответствующих результатов в отделении предприятия помог недавно установленный инерционный грохот тяжелого типа. Агрегат, предназначенный для рассева сыпучих материалов, встал на замену устаревшего и изношенного механизма.

Грохот используется на производстве для подготовительных операций перед подачей материалов, предназначенных для дальнейшей промышленной обработки, в шахтные печи. Через него пропускают многокомпонентные шихтовые замесы, а после направляют в цех брикетирования. Об этом рассказал руководитель подразделения Владимир Берняев.

Инерционный грохот представляет собой электрический двигатель, эластичную муфту, вибратор, короб и два сита, расположенные снизу и сверху. Монтаж новой машины производили сотрудники местного ремонтного цеха, сообщает пресс-служба УГМК.

#Анна Варнакина#Производство#Завод#Цех#Экономика#Кировград#УГМК
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