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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле

7 февраля 2023, 15:39
Фото: 1MI
Строительство крытого катка планируется в 2023 году на улице Красноармейская рядом со стадионом «Высокогорец» в Нижнем Тагиле. Для возведения объекта будут использоваться средства инвесторов.

В ближайшее время будут объявлены торги на заключение концессионного соглашения с администрацией города. Предварительная стоимость строительства объекта — около 650 миллионов рублей.

Пропускная способность крытого катка составит 50 человек. Для посетителей там будут заливать искусственный лед.

Фото: Проектная документация

На сегодняшний день на месте, которое определено для строительства объекта, находится пустырь, заросший деревьями.

Раньше здесь стояли ворота, ведущие к стадиону «Высокогорец», и были оборудованы дорожки для спуска к нему. Потом все пришло в запустение, ворота спили и, наверное, сдали на металлолом. Летом в зарослях часто собираются любители горячительных напитков, везде валяется мусор и битые бутылки. А собачники облюбовали это место для выгула домашних животных. Будет замечательно, если площадку наконец-то приведут в порядок и построят тут каток, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Екатерина.
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на КрасноармейскойМесто строительства катка на Красноармейской
Место строительства катка на Красноармейской
Фото: TagilCity.ru

Напомним, разработкой проекта катка занимался «Тагилгражданпроект». Инженерные изыскания и подготовка документации обошлись в 650 тысяч рублей.

Проектированием круглогодичного катка в Тагиле займется местная компания
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