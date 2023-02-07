Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В ближайшее время будут объявлены торги на заключение концессионного соглашения с администрацией города. Предварительная стоимость строительства объекта — около 650 миллионов рублей.
Пропускная способность крытого катка составит 50 человек. Для посетителей там будут заливать искусственный лед.
На сегодняшний день на месте, которое определено для строительства объекта, находится пустырь, заросший деревьями.
Раньше здесь стояли ворота, ведущие к стадиону «Высокогорец», и были оборудованы дорожки для спуска к нему. Потом все пришло в запустение, ворота спили и, наверное, сдали на металлолом. Летом в зарослях часто собираются любители горячительных напитков, везде валяется мусор и битые бутылки. А собачники облюбовали это место для выгула домашних животных. Будет замечательно, если площадку наконец-то приведут в порядок и построят тут каток, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Екатерина.
Напомним, разработкой проекта катка занимался «Тагилгражданпроект». Инженерные изыскания и подготовка документации обошлись в 650 тысяч рублей.