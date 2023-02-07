Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали обе стопы

Напомним, что фигурист попал в реанимацию 10 января. Позднее он был введен в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. Затем его подключили к аппарату ЭКМО, а 24 января у пациента фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.