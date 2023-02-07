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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали обе стопы

7 февраля 2023, 10:13
Фото: 1MI
Обе стопы пришлось ампутировать медикам фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

В настоящий момент фигурист находится в сознании. Его состояние улучшается, сообщает ТАСС.

Ранее спортсмена госпитализировали из-за пневмонии. По данным источника издания, операция прошла без трудностей. Организм фигуриста уже идет на поправку.

Теперь врачи сражаются за его руки. Роман в сознании и продолжает находиться в реанимации, за ним наблюдают медики.

Напомним, что фигурист попал в реанимацию 10 января. Позднее он был введен в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. Затем его подключили к аппарату ЭКМО, а 24 января у пациента фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

#Елена Озерова#Ампутация#Стопы#Ноги#Фигурист#Реанимация#Врачи#Здоровье
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