Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали обе стопы

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В настоящий момент фигурист находится в сознании. Его состояние улучшается, сообщает ТАСС.
Ранее спортсмена госпитализировали из-за пневмонии. По данным источника издания, операция прошла без трудностей. Организм фигуриста уже идет на поправку.
Теперь врачи сражаются за его руки. Роман в сознании и продолжает находиться в реанимации, за ним наблюдают медики.
Напомним, что фигурист попал в реанимацию 10 января. Позднее он был введен в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. Затем его подключили к аппарату ЭКМО, а 24 января у пациента фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.