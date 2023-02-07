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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

«Остались только хвост и лапа»: волки разодрали дворового пса в уральском поселке

7 февраля 2023, 11:36
Фото: 1MI

Волки украли с цепи и разорвали дворового пса в поселке в Свердловской области

Стая волков в ночное время совершила налет на поселок, расположенный на севере Свердловской области. Жертвой стала дворовая собака, которая жила в будке около дома.

По словам местного жителя, когда стая напала, никто не решился выйти на улицу. Утром хозяева увидели только пустой ошейник. Пса утащили прямо с привязи и разорвали. От собаки остался только хвост и одна обглоданная лапа, пишет ЕАН. На большом участке улицы были видны кровавые следы.

По словам специалиста департамента по охране животного мира Свердловской области в Лесном, Нижнетуринском, Качканарском и Новолялинском городских округах Игоря Лисина, зимой 2022–2023 года на подведомственной ему территории это первый случай нападения волков на дворовых собак.

Он объяснил, что похищение дворовых собак волками — это распространенная ситуация. В прошлые годы таких случаев было несколько. Волки сейчас к населенным пунктам не выходят, так как в лесах мало снега и пищу добывать им легко.

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#Ирина Кирилова#Смерть#Животные#Собаки#Волки#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО
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