«Остались только хвост и лапа»: волки разодрали дворового пса в уральском поселке

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам местного жителя, когда стая напала, никто не решился выйти на улицу. Утром хозяева увидели только пустой ошейник. Пса утащили прямо с привязи и разорвали. От собаки остался только хвост и одна обглоданная лапа, пишет ЕАН. На большом участке улицы были видны кровавые следы.
По словам специалиста департамента по охране животного мира Свердловской области в Лесном, Нижнетуринском, Качканарском и Новолялинском городских округах Игоря Лисина, зимой 2022–2023 года на подведомственной ему территории это первый случай нападения волков на дворовых собак.
Он объяснил, что похищение дворовых собак волками — это распространенная ситуация. В прошлые годы таких случаев было несколько. Волки сейчас к населенным пунктам не выходят, так как в лесах мало снега и пищу добывать им легко.