Осужденные устроили драку в исправительном центре в Верхней Туре

Вечером в воскресенье мужчины выпили спиртное. В какой-то момент они начали выяснять отношения. Под ударом оказался один из осужденных. Сначала его держали трое мужчин, а затем один из них нанес ему несколько ударов по лицу, пишет ИА «Все Новости». Потерпевший упал, а его обидчика оттащили и увели.