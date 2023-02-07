Осужденные устроили драку в исправительном центре в Верхней Туре

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Вечером в воскресенье мужчины выпили спиртное. В какой-то момент они начали выяснять отношения. Под ударом оказался один из осужденных. Сначала его держали трое мужчин, а затем один из них нанес ему несколько ударов по лицу, пишет ИА «Все Новости». Потерпевший упал, а его обидчика оттащили и увели.
Зачинщиком драки стал мужчина, который отбывает срок за тяжкое преступление. В Верхнюю Туру он был переведен из колонии строгого режима в Краснотурьинске. О произошедшем сразу было доложено в управление собственной безопасности ГУФСИН. Там быстро отреагировали. Однако мужчины сделали вид, что ничего не случилось.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области подтвердили, что инцидент случился. Уже ведется проверка. По данным ведомства, 42-летнего мужчину, который приговорен к году принудительных работ, отпустили в магазин. Оттуда он вернулся нетрезвым. Мужчина протестовал против медосвидетельствования, а в спальной комнате порезал себе руку. Администрацией центра была вызвана полиция и бригада скорой помощи.
В то же время между другими осужденными произошел конфликт. Другие пытались их разнять. Отмечается, что нарушители уже привлечены к ответственности. Для них могут ужесточить условия отбывания наказания.