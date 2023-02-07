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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Первенство города по автомотокроссу впервые состоится в Нижнем Тагиле

7 февраля 2023, 13:05
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле запланировано проведение первого турнира по автомотокроссу. С инициативой проведения мероприятия к мэру города Владиславу Пинаеву обратились спортсмены и бизнесмены.

На заседании с руководителями профильных управлений обсуждались детали предстоящего мероприятия. Соревнование состоится 18 февраля. Такой турнир состоится впервые. В этом году оно будет приурочен ко Дню защитника Отечества.

Также рассматривается возможность проведения соревнования по дрифту. По словам спортсменов, трасса для автогонок в Валегином Бору очень интересная, поэтому зрители получат массу удовольствия от того, что будут лицезреть турнир.

В соревнованиях поучаствуют гонщики разного возраста. Будет представлено несколько номинаций по девяти классам мотоциклов. Победителям вручат дипломы. Также здесь запланированы выступления творческих коллективов. Будут работать торговые точки с чаем и выпечкой.

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#Нижний Тагил#Гонки#Шоу#Турнир#Соревнование#Гонщики#Спорт#Елена Озерова
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