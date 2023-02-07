Первенство города по автомотокроссу впервые состоится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
На заседании с руководителями профильных управлений обсуждались детали предстоящего мероприятия. Соревнование состоится 18 февраля. Такой турнир состоится впервые. В этом году оно будет приурочен ко Дню защитника Отечества.
Также рассматривается возможность проведения соревнования по дрифту. По словам спортсменов, трасса для автогонок в Валегином Бору очень интересная, поэтому зрители получат массу удовольствия от того, что будут лицезреть турнир.
В соревнованиях поучаствуют гонщики разного возраста. Будет представлено несколько номинаций по девяти классам мотоциклов. Победителям вручат дипломы. Также здесь запланированы выступления творческих коллективов. Будут работать торговые точки с чаем и выпечкой.