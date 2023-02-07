TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Подсолнечное масло с примесями продавали в Свердловской области

7 февраля 2023, 14:34
Фото: 1MI
В Свердловской области на продажу было выставлено подсолнечное масло с примесями.

Некачественный продукт обнаружила испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

По данным исследования, в трех образцах нерафинированного масла состав не соответствовал заявленному, сообщает региональный Россельхознадзор.

Это означает, что либо в масле присутствовали посторонние примеси, либо при его производстве были нарушены технологические процессы. В любом случае оно не соответствует стандартам и опасно для здоровья. Что делать с конфискованной партиец, предстоит решить его собственнику.

Бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло по уральским городам
Узнать подробнее
#Свердловская область#Масло#Гость#Проверка#Продукт#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
Сегодня, 12:04
Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:59
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
4 февраля 09:28
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Вчера, 07:10
Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
Сегодня, 10:27
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 06:50