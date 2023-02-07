Подсолнечное масло с примесями продавали в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Некачественный продукт обнаружила испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
По данным исследования, в трех образцах нерафинированного масла состав не соответствовал заявленному, сообщает региональный Россельхознадзор.
Это означает, что либо в масле присутствовали посторонние примеси, либо при его производстве были нарушены технологические процессы. В любом случае оно не соответствует стандартам и опасно для здоровья. Что делать с конфискованной партиец, предстоит решить его собственнику.