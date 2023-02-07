Потепление ожидается в Свердловской области

По словам главного синоптика свердловского УГМС Галины Шепоренко, сильного потепления тоже не будет. Ближайшая ночь будет холодной, но в последующие несколько дней станет теплее. Уже со второй половины дня 8 февраля в Екатеринбурге прогнозируется снег. Более выражены осадки будут в северной части Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург».