Потепление ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По словам главного синоптика свердловского УГМС Галины Шепоренко, сильного потепления тоже не будет. Ближайшая ночь будет холодной, но в последующие несколько дней станет теплее. Уже со второй половины дня 8 февраля в Екатеринбурге прогнозируется снег. Более выражены осадки будут в северной части Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург».
Специалист отмечает, что ночами будет уверенная морозная погода. Столбики термометров не опустятся ниже -12…-17 градусов. В горах и низинах похолодает до -24 градусов. Днем местами ожидается потепление до -5…-10 градусов.
В Нижнем Тагиле в ближайшие несколько дней ожидаются снегопады и облачная погода. Температура воздуха будет держаться на уровне -12…-17 градусов. Однако в выходные потеплеет до -5 градусов. Погода прогнозируется ветреная. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.