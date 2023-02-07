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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Потепление ожидается в Свердловской области

7 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI
В ближайшие дни в Свердловской области прогнозируется потепление. Однако пока больших изменений не предвидится. Снег и лед начнут таять в регионе не ранее начала марта.

По словам главного синоптика свердловского УГМС Галины Шепоренко, сильного потепления тоже не будет. Ближайшая ночь будет холодной, но в последующие несколько дней станет теплее. Уже со второй половины дня 8 февраля в Екатеринбурге прогнозируется снег. Более выражены осадки будут в северной части Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург».

Специалист отмечает, что ночами будет уверенная морозная погода. Столбики термометров не опустятся ниже -12…-17 градусов. В горах и низинах похолодает до -24 градусов. Днем местами ожидается потепление до -5…-10 градусов.

В Нижнем Тагиле в ближайшие несколько дней ожидаются снегопады и облачная погода. Температура воздуха будет держаться на уровне -12…-17 градусов. Однако в выходные потеплеет до -5 градусов. Погода прогнозируется ветреная. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Теплая и снежная погода ожидается в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Погода#Снег#Тепло#Зима#Природа#Новости УрФО#Свердловская область
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