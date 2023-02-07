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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым пройдет в Нижнем Тагиле 8 февраля

7 февраля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Тагильчанина Дмитрия Журавлева, который погиб в конце января в зоне специальной военной операции на Украине, похоронят 8 февраля на Аллее Славы.

Проститься с Дмитрием можно будет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 13.30. С Вагонки до места прощания в 12.30 подадут автобус от дома № 40 на улице Свердлова, рассказала TagilCity.ru Светлана, мама погибшего бойца.

Дмитрий Журавлев погиб в зоне СВО 22 января. Туда он попал после армии, подписав контракт на дальнейшую службу. Летом прошлого года он уехал на территорию Украины в составе артиллерийского расчета.

Житель Нижнего Тагила Дмитрий Журавлев погиб при участии в СВО
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#Анна Григорьева#Прощание#Гибель человека#Похороны#Военный#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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