Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым пройдет в Нижнем Тагиле 8 февраля

Проститься с Дмитрием можно будет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 13.30. С Вагонки до места прощания в 12.30 подадут автобус от дома № 40 на улице Свердлова, рассказала TagilCity.ru Светлана, мама погибшего бойца.