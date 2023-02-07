Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым пройдет в Нижнем Тагиле 8 февраля

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Проститься с Дмитрием можно будет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 13.30. С Вагонки до места прощания в 12.30 подадут автобус от дома № 40 на улице Свердлова, рассказала TagilCity.ru Светлана, мама погибшего бойца.
Дмитрий Журавлев погиб в зоне СВО 22 января. Туда он попал после армии, подписав контракт на дальнейшую службу. Летом прошлого года он уехал на территорию Украины в составе артиллерийского расчета.