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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Пьяная мать в Екатеринбурге забила своего трехмесячного сына до смерти

7 февраля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга 1984 года рождения до смерти забила своего трехмесячного ребенка. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В марте 2022 года подсудимая находилась в состоянии опьянения в квартире дома по улице Колхозников в Екатеринбурге. Из личной неприязни она избила своего маленького ребенка. Она наносила ему множественные удары руками, в том числе и по голове. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Женщина работала швеей у индивидуального предпринимателя. В период совершения преступления подсудимая находилась в декрете. Она жила в квартире отдельно от супруга и одна воспитывала сына, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в отношении матери применялся полиграф. Она не признала свою вину, сказав, что скорую помощь вызвала сама и не имеет отношения к избиению сына.

В результате дело было передано в суд. Он постановил назначить подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

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