Пьяная мать в Екатеринбурге забила своего трехмесячного сына до смерти

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В марте 2022 года подсудимая находилась в состоянии опьянения в квартире дома по улице Колхозников в Екатеринбурге. Из личной неприязни она избила своего маленького ребенка. Она наносила ему множественные удары руками, в том числе и по голове. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Женщина работала швеей у индивидуального предпринимателя. В период совершения преступления подсудимая находилась в декрете. Она жила в квартире отдельно от супруга и одна воспитывала сына, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, в отношении матери применялся полиграф. Она не признала свою вину, сказав, что скорую помощь вызвала сама и не имеет отношения к избиению сына.
В результате дело было передано в суд. Он постановил назначить подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.