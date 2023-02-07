Пьяная мать в Екатеринбурге забила своего трехмесячного сына до смерти

В марте 2022 года подсудимая находилась в состоянии опьянения в квартире дома по улице Колхозников в Екатеринбурге. Из личной неприязни она избила своего маленького ребенка. Она наносила ему множественные удары руками, в том числе и по голове. От полученных травм ребенок скончался на месте.