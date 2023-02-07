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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Пьяный подросток на Lada влетел в ГАЗель на Урале. Его подруга попала в реанимацию

7 февраля 2023, 12:52
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Пьяный подросток устроил ДТП с пострадавшими в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском в аварии пострадал несовершеннолетний водитель и пассажир машины ВАЗ.

Известно, что подростки – 17-летний водитель и 19-летняя пассажирка катались на машине их общего друга, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла 7 февраля в 9.15 на улице Алюминиевая. Подростки ехали на машине марки ВАЗ -21150. Юноша не обеспечил постоянный контроль за управлением машиной, вылетел на встречку и врезался в «ГАЗель» под управлением 53-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Пассажирка оказалась в реанимации. У самого водителя диагностированы переломы костей таза и правой голени. На момент аварии девушка сидела на переднем пассажирском сидении. Оба не были пристегнуты. У обоих были признаки опьянения.

В мае 2022 года этот же водитель совершил ДТП, в результате которого травмировались два несовершеннолетних человека. Парня поставили на учет в ПДН. А в апреле этого же года он вернулся из мест лишения свободы.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Травмы#Реанимация#Подростки#Новости УрФО
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