Пять человек погибли при взрыве газа в Тульской области

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
ЧП случилось в городе Ефремов. Предварительно известно, что взорвался бытовой газ. Как сообщает РБК со ссылкой на экстренные службы, по данным на 17:38 по московскому времени, среди погибших пять человек.
По данным МЧС, под завалами находятся люди. Несколько человек уже спасли, но под обломками может быть найден ещё кто-то. Сведения о травмированных гражданах уточняются, на месте работают экстренные службы.