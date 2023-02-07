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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Пять человек погибли при взрыве газа в Тульской области

7 февраля 2023, 15:11
Фото: Telegram-канал Mash
В Тульской области произошла трагедия: взорвался газ в одной из квартир и обрушился подъезд пятиэтажного дома. Как минимум пять человек погибли, под завалами находятся люди.

ЧП случилось в городе Ефремов. Предварительно известно, что взорвался бытовой газ. Как сообщает РБК со ссылкой на экстренные службы, по данным на 17:38 по московскому времени, среди погибших пять человек.

По данным МЧС, под завалами находятся люди. Несколько человек уже спасли, но под обломками может быть найден ещё кто-то. Сведения о травмированных гражданах уточняются, на месте работают экстренные службы.

Третий за сутки взрыв газа произошел в России
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#Елена Озерова#ГАЗ#Взрыв#Взрыв газа#Подъезд#Погибшие#МЧС#Происшествия
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