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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Регоператор проследит за состоянием контейнерных площадок на Урале в реальном времени

7 февраля 2023, 12:35
Фото: пресс-служба "Рифей"
Региональный оператор установил на экипажи мусоровозов в 18 городских округах Свердловской области мобильные устройства, которые позволят контролировать состояние контейнерных площадок для сбора ТКО. Оснащение получили более 100 спецмашин на севере региона.

При помощи предустановленного программного обеспечения «Рифей» сможет получать информацию о погрузке отходов и состоянии контейнерных площадок в реальном времени. Данные будут выгружены в систему «ТКО-логистика».

Программа реализуется региональным оператором, транспортировщиками и специалистами, занятыми разработкой. Приложение позволяет хранить и обрабатывать данные, а также вносить информацию о времени вывоза твердых коммунальных отходов, количестве контейнерного оборудования и санитарном состоянии площадок.

Фото: пресс-служба "Рифей"

Скоро «Рифей» получит возможность оценивать состояние контейнерных площадок по 5 снимкам: 2 из них делаются до и после погрузки ТКО из контейнеров для мусора, еще 2 — до и после вывоза крупногабаритных отходов, и 1 — общий вид места первичного сбора отходов. По полученным данным появится возможность оценить, есть ли вокруг мусорок свалки. Такая система позволяет повышать качество оказания услуг по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба регионального оператора.

#Свердловская область#Мусор#ТКО#Мусорный контейнер#Контейнерные площадки#Мусоровоз#Экология#Рифей#Анна Варнакина
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