Регоператор проследит за состоянием контейнерных площадок на Урале в реальном времени

Скоро «Рифей» получит возможность оценивать состояние контейнерных площадок по 5 снимкам: 2 из них делаются до и после погрузки ТКО из контейнеров для мусора, еще 2 — до и после вывоза крупногабаритных отходов, и 1 — общий вид места первичного сбора отходов. По полученным данным появится возможность оценить, есть ли вокруг мусорок свалки. Такая система позволяет повышать качество оказания услуг по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба регионального оператора.