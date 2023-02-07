Регоператор проследит за состоянием контейнерных площадок на Урале в реальном времени

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
При помощи предустановленного программного обеспечения «Рифей» сможет получать информацию о погрузке отходов и состоянии контейнерных площадок в реальном времени. Данные будут выгружены в систему «ТКО-логистика».
Программа реализуется региональным оператором, транспортировщиками и специалистами, занятыми разработкой. Приложение позволяет хранить и обрабатывать данные, а также вносить информацию о времени вывоза твердых коммунальных отходов, количестве контейнерного оборудования и санитарном состоянии площадок.
Скоро «Рифей» получит возможность оценивать состояние контейнерных площадок по 5 снимкам: 2 из них делаются до и после погрузки ТКО из контейнеров для мусора, еще 2 — до и после вывоза крупногабаритных отходов, и 1 — общий вид места первичного сбора отходов. По полученным данным появится возможность оценить, есть ли вокруг мусорок свалки. Такая система позволяет повышать качество оказания услуг по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба регионального оператора.