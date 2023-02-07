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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Российский АПК увеличил выпуск продукции на пять процентов

7 февраля 2023, 11:36
В здании столичного “Экспоцентра” состоялось открытие международной выставки “Продэкспо”. На ней было объявлено о росте выпуска продукции российского АПК на пять процентов. Там же Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ было заключено соглашение по партнерству с Владимирской областью.

Благодаря этому пилотному проекту местный бизнес может принять участие в региональных и международных выставках, представляя там свою продукцию на льготных условиях.

В нынешнем году организаторы выставки задействовали все павильоны “Экспоцентра” - создан ряд специальных салонов, в которых представлены мясо и молоко, напитки и сладости, а также другая продукция АПК. Региональными торгово-промышленными палатами были организованы коллективные экспозиции, где различные компании, работающие в аграрной сфере на этих территориях, разместили образцы своей продукции.

По словам президента палаты Сергея Катырина, благодаря выставкам бизнес может сделать себе дополнительную рекламу. Уже сегодня на выставке представлены в большом количестве новые российские бренды, появившиеся после того, как из РФ ушли зарубежные партнеры. Кроме того, заметно развивается российский продовольственный рынок.

Как считает Катырин, такие мероприятия позволяют потребителю ознакомиться с новыми возможностями российского рынка, на котором появляются новые продовольственные бренды и компании. А у самих производителей появляется шанс обзавестись новыми партнерами. За 10 месяцев прошлого года российские аграрии выпустили продукции более чем на семь триллионов рублей.

На выставке пройдут десятки деловых мероприятий в виде пленарных заседаний, тематических сессий и круглых столов. Специалисты обсудят, как развивается сбыт российской органической продукции, как изменился отечественный рынок продовольствия и каким образом можно сделать для производителей доступнее торговые сети.

По словам генерального директора АО «Экспоцентр» Алексея Вялкина, в нынешнем году число участников выставки выросло почти на 10 процентов. При этом из более чем двух тысяч компаний полторы тысячи — российские. Отечественный аграрный комплекс представлен малыми, средними и крупными компаниями, развивающими линейку своей продукции.

В организованных на выставке зонах закупки сетей у крупных российских ретейлеров будет возможность узнать о новых для них компаниях, способных в будущем году завоевать новые ниши в ретейле.

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