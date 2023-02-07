Российский АПК увеличил выпуск продукции на пять процентов

В нынешнем году организаторы выставки задействовали все павильоны “Экспоцентра” - создан ряд специальных салонов, в которых представлены мясо и молоко, напитки и сладости, а также другая продукция АПК. Региональными торгово-промышленными палатами были организованы коллективные экспозиции, где различные компании, работающие в аграрной сфере на этих территориях, разместили образцы своей продукции.