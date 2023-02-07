Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По данным прокуратуры Свердловской области, сделано это было с целью одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором. При этом осужденному было известно о том, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации и руководящий состав нацистской партии.
В результате своими действиями осужденный нарушил моральные нормы по сохранению исторической памяти о фактах совершения в годы ВОВ международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой оплаты на 10 месяцев. Приговор на данный момент в силу не вступил.