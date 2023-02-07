Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма

По данным прокуратуры Свердловской области, сделано это было с целью одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором. При этом осужденному было известно о том, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации и руководящий состав нацистской партии.