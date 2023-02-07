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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма

7 февраля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Сотруднику УВЗ из Нижнего Тагила 7 февраля 2023 года Свердловский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма. Мужчина оставил комментарий в социальных сетях, который содержит противозаконную информацию.

По данным прокуратуры Свердловской области, сделано это было с целью одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором. При этом осужденному было известно о том, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации и руководящий состав нацистской партии.

В результате своими действиями осужденный нарушил моральные нормы по сохранению исторической памяти о фактах совершения в годы ВОВ международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой оплаты на 10 месяцев. Приговор на данный момент в силу не вступил.

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#Ирина Кирилова#Приговор#Суд#УВЗ#Криминал#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
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