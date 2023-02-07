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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Стали известны результаты вскрытия тела погибшего на морозе школьника в Екатеринбурге

7 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вскрыли тело 14-летнего школьника, скончавшегося после вписки. Экспертиза определила точную причину наступления смерти.

Известно, что 16 декабря 2022 года парень пошел в гости к знакомой, там планировалась вечеринка. Далее, как утверждали очевидцы, подросток употреблял какие-то таблетки, после которых его поведение стало неадекватным.

Примерно в 04:15 ночи друзья его выгнали на улицу. До утра молодой человек ходил по улицам, а потом забрел за ангар в промзоне. Следствие полагает, что там он упал в яму, где переохладился и умер. Его тело нашли 18 декабря.

Как рассказал отец мальчика, согласно результатам экспертизы, ребенок был совершенно «чист», то есть он не употреблял ни наркотики, ни алкоголь, пишет «КП-Екатеринбург».

Уголовное дело не закрыто. Но насчет расследования понятно, что тут расследовать нечего, - рассказал папа умершего подростка.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство несовершеннолетнего». Расследование продолжится.

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#Елена Озерова#Школьник#Умер#Замерз#Вскрытие#Экспертиза#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург
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