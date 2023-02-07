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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:41

Свердловская область вошла в ТОП России по числу поступивших в вузы

7 февраля 2023, 04:40
Фото: 1MI

Свердловская область заняла третье место в России по числу поступивших в вузы

Свердловская область заняла третье место в рейтинге среди городов России по количеству поступивших в вузы абитуриентов. Об этом сообщается на сайте НИУ «Высшая школа экономики».

По сравнению с 2021 годом прием абитуриентов на бюджетные и платные места в Свердловской области вырос на 6%. Всего зачисленными оказались 17,1 тысячи человек в 2022 году.

В сообщении сказано, что крупнейшим вузом в России по новому приему второй год остается УрФУ. Туда в 2022 году поступили почти 8 тысяч человек. Из них 4,9 тысячи — бюджетники, говорится в сообщении НИУ ВШЭ.

Первые два места получили Москва и Санкт-Петербург и их регионы.

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