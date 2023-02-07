Свердловская область вошла в ТОП России по числу поступивших в вузы

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
По сравнению с 2021 годом прием абитуриентов на бюджетные и платные места в Свердловской области вырос на 6%. Всего зачисленными оказались 17,1 тысячи человек в 2022 году.
В сообщении сказано, что крупнейшим вузом в России по новому приему второй год остается УрФУ. Туда в 2022 году поступили почти 8 тысяч человек. Из них 4,9 тысячи — бюджетники, говорится в сообщении НИУ ВШЭ.
Первые два места получили Москва и Санкт-Петербург и их регионы.