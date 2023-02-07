Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
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Updated Сегодня, 15:35
С 3 по 7 февраля в регионе действовало предупреждение о смоге. Это означало, что вредные выбросы не практически не рассеивались. Такой режим предполагает снижение промышленных выбросов предприятиями. Однако последние дни над Нижним Тагилом стоял смог, а жители жаловались на плохое самочувствие. Рассказываем, как тагильчане пережили шесть дней с выбросами.
Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле. Речь идет о площадках, парках, улицах и других общественных пространствах. Под запрет попали детские и спортивные площадки, а также дворы у многоквартирных домов.
В случае возникновения опасной ситуации, нужно обращаться в экстренные службы. Редакция TagilCity.ru собрала основные номера телефонов, куда тагильчане могут обращаться в случае ЧП.
Водитель пробил колесо на трассе между Горнозаводском и Теплой. Его машину стало крутить и выкинуло в сугроб. Через несколько минут после ДТП появились инспекторы ДПС, которые помогли свердловчанам.
20-летнего тагильчанина Дмитрия Журавлева, погибшего на СВО, похоронят 8 февраля на Аллее Славы. Проститься с Дмитрием можно будет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 13.30. С Вагонки до места прощания в 12.30 будет подан автобус от дома № 40 на улице Свердлова.