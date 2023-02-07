С 3 по 7 февраля в регионе действовало предупреждение о смоге. Это означало, что вредные выбросы не практически не рассеивались. Такой режим предполагает снижение промышленных выбросов предприятиями. Однако последние дни над Нижним Тагилом стоял смог, а жители жаловались на плохое самочувствие. Рассказываем, как тагильчане пережили шесть дней с выбросами.