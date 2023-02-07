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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Тагильчане пережили дни НМУ, а собак после отлова запретили возвращать на улицы

7 февраля 2023, 15:33
Фото: TagilCity.ru
Как жители Нижнего Тагила пережили 6 дней смога, а собак после отлова запретили возвращать на улицы. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 февраля.

С 3 по 7 февраля в регионе действовало предупреждение о смоге. Это означало, что вредные выбросы не практически не рассеивались. Такой режим предполагает снижение промышленных выбросов предприятиями. Однако последние дни над Нижним Тагилом стоял смог, а жители жаловались на плохое самочувствие. Рассказываем, как тагильчане пережили шесть дней с выбросами.

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Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле. Речь идет о площадках, парках, улицах и других общественных пространствах. Под запрет попали детские и спортивные площадки, а также дворы у многоквартирных домов.

Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле
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В случае возникновения опасной ситуации, нужно обращаться в экстренные службы. Редакция TagilCity.ru собрала основные номера телефонов, куда тагильчане могут обращаться в случае ЧП.

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Водитель пробил колесо на трассе между Горнозаводском и Теплой. Его машину стало крутить и выкинуло в сугроб. Через несколько минут после ДТП появились инспекторы ДПС, которые помогли свердловчанам.

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20-летнего тагильчанина Дмитрия Журавлева, погибшего на СВО, похоронят 8 февраля на Аллее Славы. Проститься с Дмитрием можно будет в «Реквиеме» на улице Челюскинцев, 47 в 13.30. С Вагонки до места прощания в 12.30 будет подан автобус от дома № 40 на улице Свердлова.

Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым пройдет в Нижнем Тагиле 8 февраля
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Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
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