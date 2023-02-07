Телефоны экстренных служб Нижнего Тагила: куда звонить при ЧП

Куда звонить при ЧП в Нижнем Тагиле

В случае возникновения опасной ситуации, будь то наводнение, утечка газа или кому-то стало плохо на улице, нужно обращаться в экстренные службы. Редакция TagilCity.ru собрала основные номера телефонов, куда жители Нижнего Тагила могут обратиться в случае ЧП.

Куда звонить при ЧП в Нижнем Тагиле Экстренные службы можно вызвать через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нижнего Тагила по следующим номерам: 112, +7 (34-35) 25-78-83, +7 (3435) 25-78-92. По номерам, указанным ниже, можно звонить при ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле и его окрестностях. МТС Билайн Мегафон Другие операторы МЧС 010 001 010 010 Полиция 020 002 020 020 Скорая помощь 030 003 030 030 Газовая служба 040 004 040 040 Куда звонить, если отключили свет в Нижнем Тагиле Диспетчерская служба электросетей Нижнего Тагила по районам: +7 (3435) 32–72–10 — Тагилстроевский район

+7 (3435) 43–18–80 — Центр

+7 (3435) 33–24–01; +7 (3435) 33–26–01 — Дзержинский район Куда звонить при аварии с газом в Нижнем Тагиле Аварийная газовая служба 104, +7 (3435) 96–06–70. Куда звонить при аварии с водой в Нижнем Тагиле Телефон диспетчерской ООО «Водоканал-НТ» +7 (3435) 230–700. Сюда можно звонить при авариях на холодном водоснабжении. Служба работает круглосуточно. Кроме того, об аварии сообщить можно по почте dispetcher@voda-nt.ru. При аварии на тепловых сетях звонить по телефону диспетчерской МУП «Горэнерго» +7 (34-35) 23-05-96, (3435) 47-62-92. Другие номера Телефон горячей линии Центра экстренной психологической помощи +7 (495) 626-37-07. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (34-32) 62-99-99