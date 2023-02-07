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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Телефоны экстренных служб Нижнего Тагила: куда звонить при ЧП

7 февраля 2023, 06:43
Фото: 1MI

Куда звонить при ЧП в Нижнем Тагиле

В случае возникновения опасной ситуации, будь то наводнение, утечка газа или кому-то стало плохо на улице, нужно обращаться в экстренные службы. Редакция TagilCity.ru собрала основные номера телефонов, куда жители Нижнего Тагила могут обратиться в случае ЧП.

Куда звонить при ЧП в Нижнем Тагиле

Экстренные службы можно вызвать через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нижнего Тагила по следующим номерам: 112, +7 (34-35) 25-78-83, +7 (3435) 25-78-92.

По номерам, указанным ниже, можно звонить при ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле и его окрестностях.

МТС Билайн Мегафон Другие операторы
МЧС
010 001 010 010
Полиция
020 002 020 020
Скорая помощь
030 003 030 030
Газовая служба
040 004 040 040

Куда звонить, если отключили свет в Нижнем Тагиле

Диспетчерская служба электросетей Нижнего Тагила по районам:

  • +7 (3435) 32–72–10 — Тагилстроевский район
  • +7 (3435) 43–18–80 — Центр
  • +7 (3435) 33–24–01; +7 (3435) 33–26–01 — Дзержинский район

Куда звонить при аварии с газом в Нижнем Тагиле

Аварийная газовая служба 104, +7 (3435) 96–06–70.

Куда звонить при аварии с водой в Нижнем Тагиле

Телефон диспетчерской ООО «Водоканал-НТ» +7 (3435) 230–700. Сюда можно звонить при авариях на холодном водоснабжении. Служба работает круглосуточно. Кроме того, об аварии сообщить можно по почте [email protected].

При аварии на тепловых сетях звонить по телефону диспетчерской МУП «Горэнерго» +7 (34-35) 23-05-96, (3435) 47-62-92.

Другие номера

Телефон горячей линии Центра экстренной психологической помощи +7 (495) 626-37-07.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (34-32) 62-99-99

#Нижний Тагил#Полиция#Больница#Телефон#Экстренные службы#Происшествия#Общество#Эксклюзив#Юлия Степанова#Новости УрФО#Свердловская область
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