Телефоны экстренных служб Нижнего Тагила: куда звонить при ЧП

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Экстренные службы можно вызвать через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нижнего Тагила по следующим номерам: 112, +7 (34-35) 25-78-83, +7 (3435) 25-78-92.
По номерам, указанным ниже, можно звонить при ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле и его окрестностях.
|МТС
|Билайн
|Мегафон
|Другие операторы
|МЧС
|010
|001
|010
|010
|Полиция
|020
|002
|020
|020
|Скорая помощь
|030
|003
|030
|030
|Газовая служба
|040
|004
|040
|040
Диспетчерская служба электросетей Нижнего Тагила по районам:
Аварийная газовая служба 104, +7 (3435) 96–06–70.
Телефон диспетчерской ООО «Водоканал-НТ» +7 (3435) 230–700. Сюда можно звонить при авариях на холодном водоснабжении. Служба работает круглосуточно. Кроме того, об аварии сообщить можно по почте [email protected].
При аварии на тепловых сетях звонить по телефону диспетчерской МУП «Горэнерго» +7 (34-35) 23-05-96, (3435) 47-62-92.
Телефон горячей линии Центра экстренной психологической помощи +7 (495) 626-37-07.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (34-32) 62-99-99