Телефоны экстренных служб Нижнего Тагила: куда звонить при ЧП

Куда звонить при ЧП в Нижнем Тагиле

В случае возникновения опасной ситуации, будь то наводнение, утечка газа или кому-то стало плохо на улице, нужно обращаться в экстренные службы. Редакция TagilCity.ru собрала основные номера телефонов, куда жители Нижнего Тагила могут обратиться в случае ЧП.