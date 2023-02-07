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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Трое детей из Екатеринбурга заразились смертельно опасной болезнью

7 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI

Трое детей заболели корью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зафиксировано три случая заболеваемости корью среди детей. Все они из одной семьи.

Первый заразившийся ребенок недавно вернулся из Таджикистана. Всех троих детей госпитализировали, сообщает Роспотребнадзор.

Другие дети из этой же семьи пока не ходят в школу и другие общественные места. Они находятся дома. Отмечается, что медработники будут делать прививки против кори всех по месту жительства и учебы заболевших.

Отметим, что основными симптомами кори являются насморк и кашель. Также для этого заболевания характерна лихорадка, упадок сил и снижение аппетита. Еще у заболевшего могут наблюдаться белые пятна на слизистой щек.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Корь#Прививки#Заболевание#Здоровье#Новости УрФО
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