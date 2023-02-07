Трое детей из Екатеринбурга заразились смертельно опасной болезнью

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Первый заразившийся ребенок недавно вернулся из Таджикистана. Всех троих детей госпитализировали, сообщает Роспотребнадзор.
Другие дети из этой же семьи пока не ходят в школу и другие общественные места. Они находятся дома. Отмечается, что медработники будут делать прививки против кори всех по месту жительства и учебы заболевших.
Отметим, что основными симптомами кори являются насморк и кашель. Также для этого заболевания характерна лихорадка, упадок сил и снижение аппетита. Еще у заболевшего могут наблюдаться белые пятна на слизистой щек.