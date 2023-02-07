Труп найден около остановки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:34
На место произошедшего приезжала скорая помощь, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, смерть мужчины не криминальная. Ему внезапно стало плохо, он упал и умер.
В СК по Свердловской области сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка. После осмотра места происшествия тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Внешний осмотр показал, что повреждений на теле нет.
Напомним, ранее труп был найден в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. Тело было найдено прямо на трамвайной остановке. До этого труп был обнаружен в одном из автобусов в Нижнем Тагиле.