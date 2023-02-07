Убежавший из дома мальчик попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле. Водитель скрылся

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Авария произошла 6 февраля 2023 года в 16:15 около дома №30 по Ленинградскому проспекту. 43-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Алтайской, когда мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В результате 9-летний мальчик получил ушибы мягких тканей головы.
Врачи оказали ему помощь. После этого ребенок был отпущен домой. При этом водитель с места аварии уехал. Его разыскали сотрудники ГИБДД. О самом факте аварии стало известно от работников магазина, куда мальчик пришел и рассказал о произошедшем, сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД.
Инспекторы выяснили, что за рулем автомобиля был мужчина 1979 года рождения. Его стаж вождения составляет 24 года. К административной ответственности он привлекался трижды. Автоинспекторам он рассказал, что после случившегося вышел и спросил ребенка о самочувствии. Получил ответ, что все в порядке, он уехал. При этом сообщать о факте ДТП в ГИБДД и скорую помощь он не стал, так как растерялся, а ребенок убежал.
В результате в отношении водителя составлен протокол за оставление места ДТП. Наказание по этой статье предусматривает лишение прав сроком на 1 — 1,5 года или административный арест до 15 суток.
Также в ГИБДД пояснили, что ребенок стоит на учете в ПДН за самовольные уходы из дома. В день ДТП он ушел из дома на прогулку без разрешения. Мама была на работе. Ребенок умышленно побежал через дорогу. Он пояснил, что по сторонам не смотрел и машину не видел. Теперь семью посетят сотрудники ПДН и ДПС. Кроме того, проводиться работа будет и в образовательном учреждении, где обучается ребенок.