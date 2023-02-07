Убежавший из дома мальчик попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле. Водитель скрылся

Также в ГИБДД пояснили, что ребенок стоит на учете в ПДН за самовольные уходы из дома. В день ДТП он ушел из дома на прогулку без разрешения. Мама была на работе. Ребенок умышленно побежал через дорогу. Он пояснил, что по сторонам не смотрел и машину не видел. Теперь семью посетят сотрудники ПДН и ДПС. Кроме того, проводиться работа будет и в образовательном учреждении, где обучается ребенок.