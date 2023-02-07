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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Екатеринбурге после удушения девочки опечатали горку

7 февраля 2023, 14:58
Фото: 1MI
Горка во дворе детского сада №180 в Екатеринбурге, на которой шарфом удушилась 4-летняя воспитанница, опечатана.

ЧП случилось днем 25 января. Девочка отстала от группы и застряла между двумя площадками из-за зацепившегося шарфа. Там ребенок провисел около 9 минут. Когда пропажу ребенка заметила воспитательница, она кинулась на ее поиски и застала в таком положении. После этого женщина вызвала скорую.

Ребенка удалось реанимировать, но через 5 дней малышка скончалась.

Известно, что горка была опечатана по требованию Следственного комитета, сообщает «КП-Екатеринбург». Пока расследование не окончится, пользоваться ею запрещено.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по ч. 2 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Ранее эту горку отказывались сносить, так как она была приобретена на государственные деньги.

Подруга рассказала о воспитательнице удушившейся на горке в Екатеринбурге девочки
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