В Екатеринбурге после удушения девочки опечатали горку

ЧП случилось днем 25 января. Девочка отстала от группы и застряла между двумя площадками из-за зацепившегося шарфа. Там ребенок провисел около 9 минут. Когда пропажу ребенка заметила воспитательница, она кинулась на ее поиски и застала в таком положении. После этого женщина вызвала скорую.