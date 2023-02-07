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В РФ лимит льготной программы кредитования МСП увеличили вдвое

7 февраля 2023, 07:11
Фото: pxhere.com
До конца 2023 года кредиты на инвестиционные цели будут доступны среднему и малому бизнесу под 2,5% и 4% годовых соответственно. Лимит льготного инвесткредитования для МСП в этом году увеличен вдвое. Он составит 100 млрд рублей.

Возможность предоставить льготные условия появилась благодаря объединению программ ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.

Корпорация МСП открыла специальный центр поддержки инвестиционного кредитования в целях оказания поддержки бизнесу в решении вопросов структурирования инвестиционных проектов и коммуникации с банковскими организациями при получении кредитного займа. Так удалось решить вопрос предоставления помощи со структурированием сделок и взаимодействием с банковскими организациями, который был поставлен предпринимателями РФ.

По мнению Александра Исаевича, главы Корпорации МСП, в текущем году основным важным моментом в теме кредитования малых и средних предприятий является повышение их инвестиционной активности, открытие и модернизация производственных площадей с целью решения задач импортозамещения и повышения занятости населения. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Именного этого достигли путем совмещения программ 1764 и ПСК, где корпорация является оператором. В 2023 году на базе центра инвесткредитования Корпорации МСП будут предоставлять помощь бизнесменам, упаковывая под ключ инвестпроекты МСП от 50 млн рублей. Предпринимателям обеспечат сопровождение до момента получения кредитного займа.

Благодаря программе льготного кредитования, которую запустили в конце лета 2022 года, уже свыше 450 инвестпроектов малых и средних предприятий получили кредитные займы на общую сумму более 38 млрд рублей.

Кроме инвесткредитования, в рамках ПСК установлен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, среди которых есть региональные банковские организации и банки с базовой лицензией. Также в ПСК сохраняется возможность финансирования предпринимателей, которые занимаются добычей полезных ископаемых или подакцизными видами деятельности, на сумму до 30 млн рублей.

Совет директоров «Корпорации МСП» под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения.

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