В РФ лимит льготной программы кредитования МСП увеличили вдвое

По мнению Александра Исаевича, главы Корпорации МСП, в текущем году основным важным моментом в теме кредитования малых и средних предприятий является повышение их инвестиционной активности, открытие и модернизация производственных площадей с целью решения задач импортозамещения и повышения занятости населения. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Именного этого достигли путем совмещения программ 1764 и ПСК, где корпорация является оператором. В 2023 году на базе центра инвесткредитования Корпорации МСП будут предоставлять помощь бизнесменам, упаковывая под ключ инвестпроекты МСП от 50 млн рублей. Предпринимателям обеспечат сопровождение до момента получения кредитного займа.