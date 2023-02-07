В Тавде прощаются с погибшей в ДТП с Porsche под Тюменью

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Девушка находилась на пассажирском сидении Porsche, который ехал по трассе и врезался в дерево. В той аварии скончалась Мария и собака, которую перевозили в клетке. Водитель и еще один пассажир не сильно травмировались, пишет Е1.
Траурная церемония проходит 7 февраля в ритуальном зале Тавды. Оттуда процессия направится в село Крутое, где живет семья погибшей. На похоронах присутствует и парень погибшей Николай Повалкин – он был за рулем иномарки в тот день.
По словам Николая, авария случилась из-за технической неисправности машины. После ЧП было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что на иномарке числятся 33 неоплаченных штрафа на сумму 45 500 рублей.