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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Тавде прощаются с погибшей в ДТП с Porsche под Тюменью

7 февраля 2023, 10:47
Фото: 1MI
24-летнюю погибшую в результате ДТП девушку Марию Кукарскую хоронят в родной Тавде. Она погибла под Тюменью 5 февраля.

Девушка находилась на пассажирском сидении Porsche, который ехал по трассе и врезался в дерево. В той аварии скончалась Мария и собака, которую перевозили в клетке. Водитель и еще один пассажир не сильно травмировались, пишет Е1.

Траурная церемония проходит 7 февраля в ритуальном зале Тавды. Оттуда процессия направится в село Крутое, где живет семья погибшей. На похоронах присутствует и парень погибшей Николай Повалкин – он был за рулем иномарки в тот день.

По словам Николая, авария случилась из-за технической неисправности машины. После ЧП было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что на иномарке числятся 33 неоплаченных штрафа на сумму 45 500 рублей.

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