Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле

Напомним, на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле на первое полугодие 2023 года выделено четыре миллиона рублей, а именно 4 090 рублей на одну особь. Согласно контракту, после вакцинации и стерилизации собак, не проявляющих агрессию, необходимо возвращать на прежние места обитания.