Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Согласно документу, стерилизованных неагрессивных собак нельзя возвращать на площади, парки, улицы и другие общественные места. Также под запрет попали детские и спортивные площадки, дворы у многоквартирных домов.
Кроме того, животных запрещено оставлять после стерилизации на кладбищах и мемориальных зонах, территориях школ, детских садов, больниц, объектов культуры, магазинов и организаций общественного питания.
Ответственными за принятие решений о возврате бездомных собак на прежние места обитания назначены начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев и его заместитель Игорь Комаров.
Напомним, на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле на первое полугодие 2023 года выделено четыре миллиона рублей, а именно 4 090 рублей на одну особь. Согласно контракту, после вакцинации и стерилизации собак, не проявляющих агрессию, необходимо возвращать на прежние места обитания.