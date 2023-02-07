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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:01

Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле

7 февраля 2023, 10:59
Фото: 1MI
Определен перечень мест, куда нельзя возвращать после отлова животных без владельцев в Нижнем Тагиле. Также глава города Владислав Пинаев назначил ответственных за исполнение постановления.

Согласно документу, стерилизованных неагрессивных собак нельзя возвращать на площади, парки, улицы и другие общественные места. Также под запрет попали детские и спортивные площадки, дворы у многоквартирных домов.

Кроме того, животных запрещено оставлять после стерилизации на кладбищах и мемориальных зонах, территориях школ, детских садов, больниц, объектов культуры, магазинов и организаций общественного питания.

Ответственными за принятие решений о возврате бездомных собак на прежние места обитания назначены начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев и его заместитель Игорь Комаров.

Напомним, на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле на первое полугодие 2023 года выделено четыре миллиона рублей, а именно 4 090 рублей на одну особь. Согласно контракту, после вакцинации и стерилизации собак, не проявляющих агрессию, необходимо возвращать на прежние места обитания.

На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделено 4 млн рублей
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#Евгения Сафина#Бездомные животные#Постановление#Отлов#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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