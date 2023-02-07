Второй этап капремонта гидроузла Верхне-Выйского водохранилища начался в Тагиле

В 2023 году акцент планируется сделать на приведении в порядок быстротока. В частности, водобойного колодца и паводкового водосброса. Также до конца года будет восстановлено ледозащитное устройство. Все работы планируется закончить в 2025 года, сообщил замглавы администрации города по горхозяйству Егор Копысов. За это время строителями будет обновлен донный водоспуск, отводящий канал, а также площадка для размещения пульпы. Будет создан и новый пульпопровод.