Второй этап капремонта гидроузла Верхне-Выйского водохранилища начался в Тагиле

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В 2023 году акцент планируется сделать на приведении в порядок быстротока. В частности, водобойного колодца и паводкового водосброса. Также до конца года будет восстановлено ледозащитное устройство. Все работы планируется закончить в 2025 года, сообщил замглавы администрации города по горхозяйству Егор Копысов. За это время строителями будет обновлен донный водоспуск, отводящий канал, а также площадка для размещения пульпы. Будет создан и новый пульпопровод.
Мероприятия проводятся в рамках Комплексного плана по реабилитации водохранилищ, утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Общая стоимость проекта составляет 207 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В 2022 году уже проведены подготовительные работы — обустроены подъезды к ГТС, отремонтирован донный водоспуск, закуплены материалы и оборудование.