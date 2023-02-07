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Второй этап капремонта гидроузла Верхне-Выйского водохранилища начался в Тагиле

7 февраля 2023, 08:46
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле стартовал второй этап капитального ремонта комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. Работы в данном направлении стартовали в 2022 году.

В 2023 году акцент планируется сделать на приведении в порядок быстротока. В частности, водобойного колодца и паводкового водосброса. Также до конца года будет восстановлено ледозащитное устройство. Все работы планируется закончить в 2025 года, сообщил замглавы администрации города по горхозяйству Егор Копысов. За это время строителями будет обновлен донный водоспуск, отводящий канал, а также площадка для размещения пульпы. Будет создан и новый пульпопровод.

Мероприятия проводятся в рамках Комплексного плана по реабилитации водохранилищ, утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Общая стоимость проекта составляет 207 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В 2022 году уже проведены подготовительные работы — обустроены подъезды к ГТС, отремонтирован донный водоспуск, закуплены материалы и оборудование.

#Ирина Кирилова#Ремонт#Верхне-Выйское водохранилище#Экология#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Касается каждого
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