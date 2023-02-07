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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Застрявшие в снегу автовладельцы поблагодарили инспекторов ДПС в Свердловской области

7 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI

Инспекторы ГИБДД спасли застрявших на трассе людей в Свердловской области

Автовладелец пробил колесо на трассе между Горнозаводском и Теплой 5 февраля приблизительно в 15:00. Автомобиль начало крутить и выкинуло в сугроб. Через несколько минут после ДТП появились инспекторы ДПС, которые помогли жителям Свердловской области спастись.

В отброшенной с проезжей части машины пассажиры и водитель не пострадали. Людям повезло не задеть другие автомобили. Каждый, кто находился в салоне, получил только испуг. Тем не менее, транспортное средство пришлось ремонтировать.

Машина автоинспекторов с номерами М1350 остановилась вблизи пострадавших. Девушка, сотрудница ГИБДД, прекратила движение машин по трассе, а двое дорожных полицейских помогли вытолкать авто из кучи снега.

Позже мы их встретили на заправке в Теплой горе, предложили кофе, чтобы хоть как-то отблагодарить. Они любезно отказались, сказав что это их работа, — рассказал пострадавший автовладелец в сообществе «Серовский тракт Онлайн».
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#Анна Варнакина#Спасение#ГИБДД#Инспектор ГИБДД#Авария#ДТП#Серовский тракт#Эксклюзив#Свердловская область
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