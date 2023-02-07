Застрявшие в снегу автовладельцы поблагодарили инспекторов ДПС в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В отброшенной с проезжей части машины пассажиры и водитель не пострадали. Людям повезло не задеть другие автомобили. Каждый, кто находился в салоне, получил только испуг. Тем не менее, транспортное средство пришлось ремонтировать.
Машина автоинспекторов с номерами М1350 остановилась вблизи пострадавших. Девушка, сотрудница ГИБДД, прекратила движение машин по трассе, а двое дорожных полицейских помогли вытолкать авто из кучи снега.
Позже мы их встретили на заправке в Теплой горе, предложили кофе, чтобы хоть как-то отблагодарить. Они любезно отказались, сказав что это их работа, — рассказал пострадавший автовладелец в сообществе «Серовский тракт Онлайн».