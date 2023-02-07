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Posted 7 февраля 2023, 12:38

Published 7 февраля 2023, 12:38

Modified 7 февраля 2023, 12:40

Updated 7 февраля 2023, 12:40

Завершается подготовка к открытию экодомов в Нижнем Тагиле

Завершается подготовка к открытию экодомов в Нижнем Тагиле

7 февраля 2023, 12:38
Фото: 1MI.
К завершающей стадии подходит подготовка к открытию экодомов. О развитии проекта рассказала руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле» компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Со слов Светлаковой, монтаж экодома в парке Народный — лишь видимая часть реализации проекта. Региональный оператор поставил перед собой задачу сформировать образовательную программу в сфере экологии, которая будет интересна тагильчанам. Для этих целей создадут мастерскую ресайклинга (процесс переработки старых или выброшенных материалов), в рамках которой вторую жизнь обретут пластмассовые крышки, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты.

Планируется, что все сырье будут дробить и тут же превращать в сувениры путем отливки. Для этих целей оператор разыскал отечественных производителей, которые поставят демонстрационное оборудование в Нижний Тагил.

Для экодома привезут агрегат, измельчающий пластик, работа которого не будет зависеть от электричества — запуск механизмов будет производиться благодаря велосипедному приводу. Все желающие будут крутить колеса, а полученную крошку засыпать в инжектор. Далее размягченный пластик погрузят в пресс-форму, из которой выйдет готовое сувенирное изделие. Кроме производства брелоков также наладят создание папок для бумаг и обложек из пакета, сделанного из полиэтилена.

К концу подходит в том числе разработка программ сотрудничества с образовательными учреждениями. Формируется база партнеров, компаний-переработчиков, активистов и представителей творческих профессий.

Одной из фишек свердловских экодомов станет эко-герой Гриня. Для его разработки были привлечены местные художники, перед которыми стояла задача сформировать совершенно фантастический образ, не похожий ни на что. Эко-домовой наделен рядом личностных качеств — бережливостью и уверенностью в том, что старые ненужные вещи необходимо перерабатывать. Внешний вид персонажа соответствует характеристикам — у Грини выразительные глаза-пуговицы.

Имя Грини выбирали в коллективе «Рифей» в рамках внутреннего конкурса. Сотрудники и их дети направили примерно 40 предложений. Швеи и художники занялись изготовлением ростовой куклы — наряда, в котором Гриня встретит первых посетителей экодома в Нижнем Тагиле.

Пресс-служба регионального оператора сообщает, что первый экодом в Нижнем Тагиле откроется в марте. Продолжается набор соискателей на должности методистов и администраторов, увлеченных экологической темой. Получить подробности, направить резюме или задать вопросы можно через электронную почту.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Проект#Экологи#Переработка#Экологический проект#Рифей
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