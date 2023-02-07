Завершается подготовка к открытию экодомов в Нижнем Тагиле

Для экодома привезут агрегат, измельчающий пластик, работа которого не будет зависеть от электричества — запуск механизмов будет производиться благодаря велосипедному приводу. Все желающие будут крутить колеса, а полученную крошку засыпать в инжектор. Далее размягченный пластик погрузят в пресс-форму, из которой выйдет готовое сувенирное изделие. Кроме производства брелоков также наладят создание папок для бумаг и обложек из пакета, сделанного из полиэтилена.