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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Жители дома в Нижнем Тагиле пожаловались на необорудованную мусорную площадку

7 февраля 2023, 10:21
Фото: TagilCity.ru
Место накопления ТКО по Быкова, 34 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле жильцы с улицы Быкова пожаловались на необорудованную площадку возле дома № 34. Периодически на этом месте появляются мусорные баки, однако проблему отсутствия площадки это не решает: чаще всего у дома просто появляется свалка, которую регоператору регулярно приходится устранять.

«По счетам платим, а у дома — антисанитария»

Место, о котором идет речь, сложилось исторически. Некогда здесь ставили около десяти мусорных контейнеров и как таковых проблем не было, вспоминает проживающий в доме № 34 Александр. Однако со временем они приходили в негодность, куда-то пропадали. В итоге сейчас некоторые жильцы по старой памяти складывают мусор там, где привыкли.

Мужчина сетует на происходящее рядом с домом: убитые баки, поставленные вверх дном, мусор сверху них и рядом.

Мусор растаскивают собаки, от этого весь двор в мусоре. Каждый месяц я оплачиваю счета. За что? За то, что мусор валяется у моего подъезда? — говорит другая местная жительница.

Жильцы не понимают, что им сейчас делать и к кому обращаться, чтобы ситуация с антисанитарией у жилого дома была решена. Редакция сама обратилась в управляющую компанию, чтобы выяснить, почему она не организовывает для жителей площадку под отходы.

Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем ТагилеИсторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем ТагилеИсторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем ТагилеИсторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем ТагилеИсторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем ТагилеИсторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем ТагилеИсторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Исторически сложившаяся мусорная площадка в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

УК «Городок» в Нижнем Тагиле: «О проблеме знаем»

В управляющей компании «Городок» заявили, что о проблеме давно известно. По словам представителя УК, речь идет о трех небольших домах по улице Быкова, где с течением времени площадка пришла в негодность.

Чтобы понять, кто несет ответственность за оборудование площадки, нужно обратиться к правовым актам (Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; п. 3, 4 Главы 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039).

Так, согласно закону, ответственность за содержание имущества, прилегающей территории в МКД лежит на его собственниках — УК и ТСЖ. Кроме того, управляющая организация обязана поддерживать порядок на площадке, проводить там уборку и ремонт, избавлять от насекомых и грызунов.

От своих обязанностей в организации места накопления ТКО в управляющей компании не отказываются, однако есть некоторые нюансы.

После выходных (4 и 5 февраля) у домов поставят новые баки. Там были изначально хорошие, крашенные. Нам жители позвонили, сказали, что некоторое время они выносили мусор — были нормальные баки, через три дня — опять только ржавые. Вероятно, кто-то стащил. Баки перевернули, потому что они в ромашку превратились., — сообщили редакции TagilCity.ru в УК «Городок».
Три двухэтажных дома по Быкова в Нижнем ТагилеТри двухэтажных дома по Быкова в Нижнем Тагиле
Три двухэтажных дома по Быкова в Нижнем ТагилеТри двухэтажных дома по Быкова в Нижнем Тагиле
Три двухэтажных дома по Быкова в Нижнем ТагилеТри двухэтажных дома по Быкова в Нижнем Тагиле
Три двухэтажных дома по Быкова в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Мы понимаем потребителей, которые недовольны тем, что видят. Но у этой картины есть закадровая сторона. Регоператор выставляет там бункер, потому что народ к этому месту накопления идет и что-то несет. Мы направили письма в природоохранную прокуратуру о том, что место накопления обустроено без соблюдения санитарных правил, нет бетонного основания, баки износились. Но жители продолжают нести отходы, — прокомментировали в пресс-службе «Рифея».

Жильцы продолжают мусорить у своих домов, несмотря на фактическое отсутствие площадки

То, что происходит на площадке сейчас — результат нескольких факторов. Это и отсутствие баков и оборудованной площадки, и действия самих жильцов. Они, несмотря на фактическое отсутствие контейнеров, ставят мусор, просто потому что так «исторически сложилось», и не задумываются о своих действиях.

Еще один собеседник редакции принципиально выносит мусор на Высокогорскую, 31, где площадка оборудована по всем правилам:

Мне пять минут прогуляться, зачем здесь ставить-то? Не знаю, кто ставит. Наши.

Поддерживать порядок на территории также помогает регоператор. Как выяснилось, в качестве временной меры там по запросу УК ставят контейнер для крупногабаритного мусора.

Благоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего ТагилаБлагоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего Тагила
Благоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего ТагилаБлагоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего Тагила
Благоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего ТагилаБлагоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего Тагила
Благоустройство площадки обсудят весной - сообщили в УК Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

На момент выезда журналиста TagilCity.ru на стихийной площадке бака не было, однако в УК заверили, что ТКО будут увозить в контейнере крупногабаритного мусора от «Рифея». «Мы заказываем машину. Будем прибирать так, пока не установим новые».

Это дело управляющей компании — либо оборудовать площадку по-человечески, либо уведомить жителей о том, что места накопления нет. В 2019 году «Рифей» давал контейнеры в рамках модернизации, часть контейнерных площадок строились новые, мы поставляли оборудование. Жест доброй воли был воспринят, как обязанность. Однако по закону — обустройство лежит на УК или администрации, — сообщили в пресс-службе «Рифея».

Весной жильцы МКД намереваются провести собрание, в ходе которого будут обсуждать сбор средств на новую площадку, рассказали в УК.

У нас будет собрание весной, будет решаться вопрос по способу финансирования, по стоимости, как люди согласуют. Будут баки, лучше тех, которые сейчас там стоят, — сообщили в УК.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, администрация Нижнего Тагила подрядила ЖЭУ-1 на уборку данной территории. Так, 6 февраля региональный оператор установил бункер, а управляющая компания провела приборку. К вечеру 6 февраля территорию очистили: бункер с отходами увезли.

TagilCity.ru следит за развитием ситуации. Добавим, что собственникам МКД можно пожаловаться на необорудованную контейнерную площадку в диспетчерскую УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК.

В России жильцам пересчитают плату за вывоз мусора
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Мусор#Рифей#Контейнеры#Мусорный контейнер#Экология#Общество#Город#Эксклюзив
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