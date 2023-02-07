Жители дома в Нижнем Тагиле пожаловались на необорудованную мусорную площадку

Жильцы не понимают, что им сейчас делать и к кому обращаться, чтобы ситуация с антисанитарией у жилого дома была решена. Редакция сама обратилась в управляющую компанию, чтобы выяснить, почему она не организовывает для жителей площадку под отходы.