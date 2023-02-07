Жители дома в Нижнем Тагиле пожаловались на необорудованную мусорную площадку

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Место, о котором идет речь, сложилось исторически. Некогда здесь ставили около десяти мусорных контейнеров и как таковых проблем не было, вспоминает проживающий в доме № 34 Александр. Однако со временем они приходили в негодность, куда-то пропадали. В итоге сейчас некоторые жильцы по старой памяти складывают мусор там, где привыкли.
Мужчина сетует на происходящее рядом с домом: убитые баки, поставленные вверх дном, мусор сверху них и рядом.
Мусор растаскивают собаки, от этого весь двор в мусоре. Каждый месяц я оплачиваю счета. За что? За то, что мусор валяется у моего подъезда? — говорит другая местная жительница.
Жильцы не понимают, что им сейчас делать и к кому обращаться, чтобы ситуация с антисанитарией у жилого дома была решена. Редакция сама обратилась в управляющую компанию, чтобы выяснить, почему она не организовывает для жителей площадку под отходы.
В управляющей компании «Городок» заявили, что о проблеме давно известно. По словам представителя УК, речь идет о трех небольших домах по улице Быкова, где с течением времени площадка пришла в негодность.
Чтобы понять, кто несет ответственность за оборудование площадки, нужно обратиться к правовым актам (Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; п. 3, 4 Главы 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039).
Так, согласно закону, ответственность за содержание имущества, прилегающей территории в МКД лежит на его собственниках — УК и ТСЖ. Кроме того, управляющая организация обязана поддерживать порядок на площадке, проводить там уборку и ремонт, избавлять от насекомых и грызунов.
От своих обязанностей в организации места накопления ТКО в управляющей компании не отказываются, однако есть некоторые нюансы.
После выходных (4 и 5 февраля) у домов поставят новые баки. Там были изначально хорошие, крашенные. Нам жители позвонили, сказали, что некоторое время они выносили мусор — были нормальные баки, через три дня — опять только ржавые. Вероятно, кто-то стащил. Баки перевернули, потому что они в ромашку превратились., — сообщили редакции TagilCity.ru в УК «Городок».
Мы понимаем потребителей, которые недовольны тем, что видят. Но у этой картины есть закадровая сторона. Регоператор выставляет там бункер, потому что народ к этому месту накопления идет и что-то несет. Мы направили письма в природоохранную прокуратуру о том, что место накопления обустроено без соблюдения санитарных правил, нет бетонного основания, баки износились. Но жители продолжают нести отходы, — прокомментировали в пресс-службе «Рифея».
То, что происходит на площадке сейчас — результат нескольких факторов. Это и отсутствие баков и оборудованной площадки, и действия самих жильцов. Они, несмотря на фактическое отсутствие контейнеров, ставят мусор, просто потому что так «исторически сложилось», и не задумываются о своих действиях.
Еще один собеседник редакции принципиально выносит мусор на Высокогорскую, 31, где площадка оборудована по всем правилам:
Мне пять минут прогуляться, зачем здесь ставить-то? Не знаю, кто ставит. Наши.
Поддерживать порядок на территории также помогает регоператор. Как выяснилось, в качестве временной меры там по запросу УК ставят контейнер для крупногабаритного мусора.
На момент выезда журналиста TagilCity.ru на стихийной площадке бака не было, однако в УК заверили, что ТКО будут увозить в контейнере крупногабаритного мусора от «Рифея». «Мы заказываем машину. Будем прибирать так, пока не установим новые».
Это дело управляющей компании — либо оборудовать площадку по-человечески, либо уведомить жителей о том, что места накопления нет. В 2019 году «Рифей» давал контейнеры в рамках модернизации, часть контейнерных площадок строились новые, мы поставляли оборудование. Жест доброй воли был воспринят, как обязанность. Однако по закону — обустройство лежит на УК или администрации, — сообщили в пресс-службе «Рифея».
Весной жильцы МКД намереваются провести собрание, в ходе которого будут обсуждать сбор средств на новую площадку, рассказали в УК.
У нас будет собрание весной, будет решаться вопрос по способу финансирования, по стоимости, как люди согласуют. Будут баки, лучше тех, которые сейчас там стоят, — сообщили в УК.
Как стало известно редакции TagilCity.ru, администрация Нижнего Тагила подрядила ЖЭУ-1 на уборку данной территории. Так, 6 февраля региональный оператор установил бункер, а управляющая компания провела приборку. К вечеру 6 февраля территорию очистили: бункер с отходами увезли.
TagilCity.ru следит за развитием ситуации. Добавим, что собственникам МКД можно пожаловаться на необорудованную контейнерную площадку в диспетчерскую УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК.